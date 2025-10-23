Barcelona concentró en 2024 los barrios con más población extranjera y Córdoba los que menos, según el INE

Archivo - Una mujer camina por una calle céntrica, a 24 de enero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Barcelona encabeza la lista con los barrios que registraron en 2024 los porcentajes más altos de extranjeros, mientras Córdoba el extremo opuesto, con las cifras más bajas, según se desprende de la última edición de los Indicadores Urbanos 2025 publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En este sentido, revela que los barrios barceloneses del Barri Gòtic (67,1%), Raval Nord (50,5%) y Raval Sud (50,4%) son los que tienen mayor proporción de población extranjera entre las ciudades de más de 250.000 habitantes. Por el contrario, los cordobeses Santa Isabel (1,1%), El Higuerón-Majaneque-Alameda del Obispo (1,3%) y Cañero-Parque Fidiana (1,4%) presentan los niveles más bajos.

En concreto, destaca que 7 de los 15 distritos con más población extranjera se encuentran en Barcelona, mientras que 13 de los 15 con menor proporción corresponden a Córdoba.

Los datos del INE también reflejan los municipios de más de 20.000 habitantes con mayor edad mediana de su población en 2024. Estos fueron Mieres (58,0 años), Langreo (54,8) y Avilés (54,4). Por el contrario, los municipios con menor edad mediana fueron Melilla (32,8 años), Níjar (35,4) y Salt (36,5).

Por otro lado, expone datos de criminalidad. Así, señala que los municipios de más de 20.000 habitantes que registraron la mayor tasa de infracciones penales en 2023 fueron El Prat de Llobregat (153,6 infracciones penales por cada 1.000 habitantes), Cullera (120,1) y Barcelona (111,4).

En el extremo opuesto, las tasas más bajas se observaron en Icod de los Vinos (18,4 infracciones por cada mil habitantes), Olesa de Montserrat (18,8) y Castellar del Vallès (19,7).