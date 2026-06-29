Bustinduy aplaude la regularización en España ante la reforma migratoria "racista" de la UE y el modelo de Trump

Archivo - El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, a 25 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha aplaudido este lunes el proceso de regularización extraordinaria de migrantes ante la reforma migratoria "absolutamente racista" de la Unión Europea (UE) y el modelo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Sí hemos podido hablar de esto, la valoración es extraordinariamente positiva por el proceso en sí, que creo que se está haciendo muy bien y por el mensaje político que también envía en el mundo del ICE, en el mundo de los Estados Unidos de Trump, en el mundo también en el que la Unión Europea, en esta legislatura que ha sido incapaz, Bruselas, de aportar respuestas reales a los problemas cotidianos de la gente. Lo único en lo que se han escudado es en una reforma migratoria absolutamente racista, contraria a los valores fundamentales de la Unión Europea. España está mandando otro mensaje radicalmente diferente", ha asegurado el ministro.

Así lo ha puesto de manifiesto Bustinduy en declaraciones a medios, antes de que comenzara el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD, celebrado este lunes en el Ministerio de Derechos Sociales.

En este sentido, preguntado por la regularización --que acaba este martes 30 de junio--, ha dicho que se trata de un proceso que "habla bien" de España como sociedad y que se refleja en "unas cifras de desempeño y desarrollo económico que son sustantivamente mejores" a la de países vecinos.

"Y, por tanto, creo que tener en este país a gente con derechos a trabajadores y trabajadoras que pueden ejercer sus derechos es una extraordinaria noticia y estoy convencido que el resto del proceso terminará también como se ha desarrollado hasta ahora", ha concluido.