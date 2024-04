Colectivos antirracistas defienden frente al Congreso la ILP para regularizar extranjeros y piden "papeles para todos"

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Colectivos antirracistas han defendido frente al Congreso de los Diputados la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a más de medio millón de personas extranjeras en España al grito de "papeles para todos".

Los manifestantes han portado una pancarta con el lema "las fronteras matan", además de carteles con frases como "sin cita no hay derecho a asilo", "migrar es un derecho", "sin papeles no hay opciones" o "la manta no es mi sueño".

Asimismo, los asistentes han gritado en la Plaza de las Cortes "ningún ser humano es ilegal", "regularización ya", "papeles para todos" y "no es un delito sobrevivir".

A la concentración han acudido miembros de la Plataforma Esenciales -formada por #Regularización Ya, Fundación Ciudadanía Global, proCausa, Redes, Alianza por la Solidaridad-actionaid y Partido Por un Mundo Mäs Justo-, así como colectivos como el Sindicato de Manteros de Madrid, Peruanos en Madrid y Oxfam, entre otros. Esta movilización se ha producido tras anunciar todos los grupos parlamentarios, menos Vox, su apoyo a la toma en consideración del texto en el Pleno del Congreso y antes de que se produzca la votación y que se apruebe.

Todos los grupos parlamentarios, menos Vox, se han mostrado este martes a favor de la toma en consideración de la ILP en el Pleno del Congreso. La aprobación de la iniciativa implica iniciar el trámite parlamentario del texto, que podría ser modificado a través de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.

REGULARIZACIÓN YA NO QUIERE QUE LA ILP "SE QUEDE EN EL CAJÓN"

La portavoz del movimiento 'Regularización Ya', Edith Espínola, ha advertido en declaraciones a Europa Press de que no quieren que la ILP "se quede en el cajón", tras anunciar todos los grupos parlamentarios, menos Vox, su apoyo a la toma en consideración del texto.

"Vamos a estar revisando y controlando, haciendo una observación de la forma en la que actúen ellos, porque no queremos que esto se quede en el cajón, que pasen los seis meses y que se quede ahí dormido", ha asegurado.

En este sentido, la portavoz de 'Regularización Ya', que ha seguido el debate desde la tribuna del Congreso, ha precisado que "una cosa es que admitan a trámite y otra es lo que quieran "cercenar o quitar después de derechos", así como "cuáles son las implementaciones que quieren darle para la tramitación de los derechos de la regularización de las personas".

En concreto, hasta 800 ONG se unieron en el proyecto 'Esenciales' para reclamar una regularización extraordinaria de aquellos extranjeros en situación administrativa irregular que estuvieran residiendo en España antes del 1 de noviembre de 2021. Para ello, han contado con más de 700.000 firmas que respaldan la iniciativa.

La iniciativa contaba desde el inicio con el apoyo de Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG, mientras que PP y Vox, se manifestaron en contra y el PSOE insistía durante los debates parlamentarios en que la legislación europea no permite este tipo de procesos. La ILP se registró en la pasada legislatura en el Congreso y como estas iniciativas no decaen aunque se disuelvan las cámaras se ha retomado su tramitación.