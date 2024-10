EH Bildu, PNV y Podemos reprueban la gestión de Interior con los saharauis de Barajas: "No podemos agachar la cabeza"

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu, PNV y Podemos han reprobado la gestión del Ministerio del Interior con los saharauis que solicitaron asilo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

En este sentido, Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, ha exigido al Gobierno que impida la expulsión de las personas solicitantes de asilo que se encuentran retenidas en el aeropuerto de Barajas y que "rectifique" esta actitud, ya que "va en dirección opuesta a la voluntad expresada por su gobierno de ser un Estado respetuoso con los derechos de las personas solicitantes de protección internacional y migrantes".

"Por eso, no entendemos cómo su Gobierno permite que se expulse a personas solicitantes de asilo que solicitan ayuda", ha afirmado la formación. Asimismo, ha insistido en que "el Gobierno debería dar ejemplo de humanidad y solidaridad" con el pueblo saharaui, "un pueblo que un día confió en que este Estado les protegería y que ahora ven cómo les abandona".

En la misma línea se ha mostrado Aitor Esteban Bravo, del PNV, que ha afirmado que estaba "comprobado" que eran saharauis a través de los censos. "Y estas personas, desde luego, España no tiene la seguridad de que no sufran la represión cuando vayan a ser devueltos a Marruecos o la prisión como solución. Ha sucedido en muchos casos. No podemos agachar la cabeza ante eso", ha denunciado.

Asimismo, la diputada de Podemos, Ione Belarra, ha criticado en su intervención que "la extrema derecha manda ya en España, aunque no gobierne, cuando el señor Marlaska deporta a 30 activistas saharauis a una dictadura como Marruecos, donde su vida corre peligro".

Igualmente, por el BNG, Néstor Rego ha pedido "paz" para el Sáhara, así como "el reconocimiento de su derecho a la autodeterminación en vez de deportación".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya anunció que los solicitantes de asilo en el aeropuerto madrileño que alegaban ser saharauis perseguidos serían "deportados" si la ley no les ampara y así queda ratificado judicialmente.

También defendió que Interior tiene una "comunicación, coordinación y cooperación permanente" con ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para estudiar "individualmente" cada petición de asilo "en caso de que proceda" el reconocimiento de protección internacional o, en caso contrario, autorizar las expulsiones.