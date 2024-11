Entidades sociales advierten sobre la exclusión social de migrantes afectados por la DANA y demandan medidas específicas

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Entidades sociales (Andalucía Acoge, Asociación Rumiñahui, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), CONVIVE Fundación Cepaim, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes) han advertido sobre la exclusión de migrantes afectados por la DANA y han demandado medidas especídicas.

Así lo han puesto de manifiesto en un documento enviado a la Secretaría de Estado de Migraciones y a la Secretaría de Estado de Trabajo en el que identifican las "dificultades específicas" a las que se enfrentan las personas migrantes afectadas por la DANA.

Además, han presentado una batería de propuestas que no han sido contempladas en los paquetes de medidas extraordinarias aprobados para dar respuesta a la población por los daños causados, con el fin de que los vecinos en situaciones de mayor vulnerabilidad no queden excluidas del "escudo social".

En este sentido, han explicado que las personas extranjeras de la provincia de Valencia que se encuentran en situación administrativa irregular son las que están en condiciones de mayor precariedad y vulnerabilidad. "Una situación de catástrofe y emergencia como esta ha dejado en evidencia la enorme desprotección de las personas en situación de irregularidad administrativa y la urgencia de facilitar su regularización para proteger sus derechos y garantizar su seguridad", han recalcado.

Igualmente, han demandado que, en este caso, se aplique la Disposición adicional primera del Reglamento de Extranjería que contempla la posibilidad de facilitar autorizaciones temporales de trabajo y residencial cuando circunstancias de naturaleza económica, social o laboral lo aconsejen y en supuestos no regulados de especial relevancia. "La catástrofe vivida y las trágicas consecuencias a medio y largo plazo justifican sobradamente que pueda aplicarse esta disposición", han defendido.

En todo caso, han pedido tener en cuenta las dificultades relacionadas con la tramitación de las autorizaciones de residencia y/o trabajo o sus renovaciones de aquellas personas que ya cumplían los requisitos y poseían la documentación necesaria y que puedan haber perdido su trabajo. "Debido a estas situaciones pueden verse impedidas para poder justificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para regularizar su situación o demostrar que cuentan con la documentación necesaria", han apuntado.

En esta misma línea, han denunciado que los extranjeros están encontrando dificultades para acceder a las ayudas reconocidas "a pesar de ser afectadas directas por carecer de la documentación necesaria que se requiere". Así, han explicado que hay personas que no han logrado empadronarse "por los obstáculos que las propias administraciones municipales establecen; otras no tienen contrato de alquiler o una hipoteca a su nombre pero su vivienda se ha visto afectada y tampoco tienen el título de propiedad del vehículo que puedan haber perdido". Además, han añadido que se puede dar el caso de que no dispongan de una cuenta bancaria "por las dificultades de acceso establecidas por las entidades bancarias".

También han alertado de la "desprotección" de quienes trabajan en la economía sumergida, sin contrato de trabajo, "que no podrán acogerse a ninguna de las ayudas establecidas para proteger a las trabajadoras y trabajadores". "El agravante además es que tendrá especial incidencia en sectores muy afectados por la DANA, en los que es habitual trabajar sin contrato, como aquellos en los que se insertan las trabajadoras de hogar y cuidados, las personas trabajadoras del campo o de la construcción", han agregado.

Por todo ello, las entidades sociales han dicho que es "imprescindible" que se adopten medidas extraordinarias que contemplen las necesidades particulares de la población migrante que pueda haberse visto afectada por la DANA y sus consecuencias, para que se garantice la protección de todas ellas, "sin exclusiones".