El Gobierno aprueba un real decreto para habilitar espacios y recursos en Ceuta

Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto, que se publicará mañana, mediante el cual se habilitan distintos recursos y espacios de titularidad tanto del Gobierno de España como de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

"Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros un real decreto, que se publicará mañana, en el que se habilitan distintos recursos y espacios, tanto titularidad del Gobierno de España como la Ciudad Autónoma de Ceuta, que será flexible y actualizable", ha asegurado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En este sentido, ha recordado que la competencia de los mayores inmigrantes es del Gobierno de España, pero que la de los menores es de las comunidades autónomas. "Esto es una competencia, claramente, autonómica, lo cual no quita que en circunstancias de emergencia, de contingencia migratoria, no pueda el Estado hacer, como hemos hecho, labores de coordinación, de reubicación e incluso cambiando la ley", ha apuntado.

Igualmente, ha destacado que el Gobierno de España "no ha dejado de trabajar" tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta, así como el gobierno de la comunidad autónoma.