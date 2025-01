Imbroda pide "buscar la fórmula de legislar" sobre los menores migrantes "de manera contundente, no de boquilla"

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, cree que "habría que buscar la fórmula de legislar o la fórmula de acordar, pero de una manera contundente, no de boquilla y no haciendo política", la cuestión de los menores migrantes no acompañados que llegan a España.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Juan José Imbroda ha afirmado que lo que le pasa al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, es que "muchas veces no se sabe" si el Ejecutivo nacional "lo que quiere es reventar el Gobierno canario con el Partido Popular o realmente que lo que quiere es ayudar".

Preguntado sobre si es partidario de reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para agilizar la reubicación de menores migrantes, el presidente de la ciudad autónoma ha indicado que Melilla ha tenido "más problemas de los que tiene, por ejemplo, Ceuta, que son graves". "Ya lo sufrimos nosotros", ha apostillado.

Según ha rememorado Imbroda, la cuestión de los menores migrantes no acompañados comenzó en la primera década del siglo XXI y "fue muy grave". "Nosotros llegamos a tener un centro que tenía capacidad para algo menos de 400 y se multiplicó casi por cuatro", ha detallado el presidente, que ha recordado que en aquel momento él también pidió "solidaridad" al resto de comunidades autónomas, "la mayoría del PSOE", y fue "un fiasco total" en general.

"Recuerdo que de todas las comunidades autónomas que había con los gobiernos que fuera, en aquel momento solamente me solicitaron que mandara, creo que eran nueve menores. O sea que es un problema que ya viene de antes", ha indicado, al tiempo que ha señalado que los menores entran a España por la frontera que "no está bien resguardada" y que a las comunidades y ciudades autónomas les "faltan medios suficientes para poder trabajar ese fenómeno".

En este escenario, Juan José Imbroda ha defendido que el Gobierno central "tiene que tomar cartas en el asunto", "asumir responsabilidades" y "poner recursos", porque la ciudad autónoma o Canarias no tienen "los medios suficientes para poder atender a esta avalancha de menores" y que "deja de ser un problema del menor para ser un problema migratorio importante".

"Yo creo que hay que sentarse, despojarse de color, evidentemente, de todos, y no en función de quién está en el Gobierno nacional o no. Entonces vamos a hablar profundamente del tema. Es delicado, es complejo, porque hay leyes orgánicas dando las competencias de los menores a las comunidades autónomas, pero el Estado tiene que asumir las responsabilidades", ha sentenciado.