Investigaciones periodísticas del salto a la valla de Melilla en junio de 2022, IX premio CEAR 'Juan María Bandrés'

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

CEAR ha otorgado este lunes 18 de diciembre el galardón 'Voces por Refugio' a dos investigaciones periodísticas sobre el salto a la valla de Melilla del 24 de junio de 2022, que se saldó con el fallecimiento entre 23 y 37 migrantes, según distintas fuentes.

Concretamente, la organización ha premiado el trabajo periodístico de BBC News y Africa Eye 'Death on the border' y a 'Reconstructing the Melilla Massacre', una investigación periodística de Lighthouse Reports (LHR) con medios europeos como El País, Der Spiegel, Le Monde y ENASS, que recrea los hechos.

Además, el periodista Ramón Lobo, la película 'Las Nadadoras' y el proyecto Cirugía en Turkana también han recogido premios en un acto entregado este lunes 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, en CaixaForum Madrid.

Así, la ONG ha entregado el Premio 'Vidas por Refugio' al periodista y excorresponsal de guerra, Ramón Lobo, quien falleció el pasado 2 de agosto tras sufrir una larga enfermedad. "Durante su carrera profesional, cubrió diversos conflictos, documentando los motivos que obligaban a huir a muchas personas de países como Croacia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Albania, Chechenia, Irak, Argentina, Haití, Ruanda, Nigeria, Guinea Ecuatorial, Sierra Leona, Uganda, Congo, Zimbabue, Namibia y Filipinas. Colaboró con múltiples medios de reconocido prestigio en su dilatada trayectoria periodística", ha recordado.

Asimismo, ha premiado en la categoría 'Miradas por Refugio' a la película de Netflix 'Las Nadadoras', que relata la historia de las hermanas sirias Sarah y Yusra Mardini, nadadoras profesionales sirias que, en agosto de 2015, con 20 y 17 años, cruzaron el mar "para buscar refugio en Europa".

También ha otorgado el premio 'Acciones por Refugio' a Cirugía en Turkana, un proyecto de cooperación de la Fundación Emalaikat, compuesta por médicos de cirugía de nacionalidad española que, de forma voluntaria desde 2004, se trasladan al norte de Kenia (Turkana). "La organización trabaja en el Hospital de Lodwar y de Kakuma atendiendo a población del campo para personas refugiadas. Esta categoría es la única cuyo ganador se ha decidido a través de votación online. Cerca de 20.000 personas eligieron entre cuatro finalistas: Cirugía en Turkana, Bubisher, No Name Kitchen y Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH)", ha explicado.

Finalmente, CEAR ha hecho entrega de dos menciones especiales. La primera de ellas, ha sido al refugiado palestino en Líbano, Jaber Suleiman, que "ha dedicado su vida académica, profesional y militante al derecho al retorno de las personas refugiadas, defendiendo la mejora de su situación y, en particular, en el Líbano, donde se han tenido que exiliar desde hace décadas millones de palestinos y palestinas". La segunda, ha sido a la trabajadora de Cruz Roja, Luna Reyes, "protagonista de la fotografía icónica de la crisis entre Marruecos y España". "Su gesto de solidaridad y su abrazo en la playa de El Tarajal cuando trabajaba como voluntaria en Ceuta fue una respuesta natural a alguien que necesitaba ayuda, hecho que tuvo enorme repercusión mediática", ha destacado.

Los Premios CEAR Juan María Bandrés 2023 tienen como objetivo "reconocer y difundir el compromiso y los esfuerzos de personas, instituciones, grupos de personas o colectivos que, a través de diferentes acciones, contribuyen de manera significativa a la defensa del derecho de asilo y la solidaridad con las personas refugiadas".