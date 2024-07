Junts insiste en rechazar la reforma de Extranjería y dice que no se puede "abusar" de la solidaridad de Cataluña

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha insistido este miércoles en que rechazarán la reforma de la Ley de Extranjería si el Gobierno no excluye a Cataluña del reparto de menores migrantes no acompañados. Además, ha señalado que lo que no se puede hacer es "abusar" de la solidaridad de Cataluña.

"Cataluña es un país de acudida y lo será siempre. Lo que no se puede hacer es abusar de este sentido de solidaridad y de esta capacidad que tenemos y que siempre hemos demostrado Cataluña. Por lo tanto, ante este abuso, toca que nos planteemos", ha asegurado Nogueras en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados.

Igualmente, ha insistido en que si una exclusión de Cataluña del reparto de menores migrantes, Junts no puede votar a favor de una ley que "aún más tensiona" Cataluña.

En este sentido, Nogueras ha recalcado que Cataluña ha sido "siempre" solidario y que, por ello, no necesita "demostrar nada ni justificar nada". "Lo que no puede ser es que siempre seamos los que más pagamos. Así que, ¿ser los que más pagamos siempre? No. ¿Solidaridad? Sí", ha subrayado.

Asimismo, ha indicado que el gobierno de Cataluña "no puede defender los intereses del Partido Socialista Obrero Español frente a los intereses de los ciudadanos de Cataluña".

También ha explicado que Gobierno y Junts están negociando la delegación de las competencias en materia de inmigración. "Una vez que hayamos cerrado esta ley de delegación de competencias, podemos sentarnos y podemos hablar de Canarias y de esta sobresaturación que hay, que no es exclusiva de Canarias", ha asegurado.

EL GOBIERNO ABORDA LA REFORMA CON LAS CC.AA EN LA SECTORIAL

El Gobierno aborda este miércoles en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia con comunidades autónomas la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados, que cuenta con el rechazo de Junts y Vox y la incógnita del PP.

Además, en el encuentro se volverá a votar el cupo de menores migrantes no acompañados acordado para 2024 por un importe de 20 millones de euros. Este se rechazó en la anterior Conferencia Sectorial porque las autonomías querían conocer el contenido de la reforma de la Ley de Extranjería.

El cupo a repartir este año son 347 niños. Según la propuesta del Ejecutivo, Andalucía acogería a 30, Aragón 20, Asturias 24, Baleares 10, Cantabria 29, Castilla y León 21, Castilla-La Mancha 20, Cataluña 31, Comunidad Valenciana 23, Extremadura 30, Galicia 26, Madrid 30, Murcia 16, Navarra 15, País Vasco 18 y La Rioja 4.

Finalmente, Ejecutivo y comunidades debatirán la creación de un grupo de trabajo para la atención a niños y niñas migrantes no acompañados.