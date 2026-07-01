Las llegadas de migrantes de forma irregular a la Península por vía marítima repuntan un 19,38%, hasta las 3.086

Archivo - Varios servicios de emergencia atienden a migrantes recién rescatados de un cayuco, en Puerto Naos, a 4 de enero de 2025, en Arrecife, Lanzarote, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 12.138 migrantes han llegado de forma irregular a España entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, un 32,5% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando llegaron 17.990, según datos del Ministerio del Interior, recogidos por Europa Press. No obstante, las llegadas irregulares por vía marítima a la Península han repuntado un 19,38%, hasta las 3.086.

El informe quincenal sobre la inmigración irregular refleja que, en lo que va de año, por vía marítima han llegado a España 9.440 migrantes, un 44,2% menos que en 2025, cuando se produjeron 16.931 llegadas. Este año han arribado en 371 embarcaciones, 171 menos que el año anterior.

También señala que por vía marítima han arribado 5.717 migrantes a la Península (3.086) y Baleares (2.631), lo que supone un 2,1% más que en el mismo periodo de 2025, cuando llegaron 5.600. En este caso, han llegado en 319 embarcaciones, 34 menos que en el mismo periodo del año pasado.

Sobre los migrantes que han llegado a la Península por vía marítima, se trata de 501 personas más de las que entraron de forma irregular hasta el 30 de junio del año pasado, lo que supone el 19,38% más. Han arribado en 180 embarcaciones, 18 menos que en 2025.

Mientras, a Baleares han entrado 384 migrantes menos que en el mismo periodo del 2025, lo que equivale a un 12,7% menos, y han llegado a bordo de 139 embarcaciones, 16 menos que del 1 al 30 de junio del año pasado.

Respecto a las Islas Canarias, han entrado este año al archipiélago 3.708 migrantes, un 67,2% menos que los que llegaron en el mismo periodo de 2025 (11.321). Han arribado en 49 embarcaciones, 137 menos que hasta el 30 de junio del año pasado.

En cuanto a Ceuta y Melilla, un total de 2.698 personas han entrado este año de forma irregular a las ciudades autónomas por vía terrestre, un 154,8% más que en el mismo periodo del año anterior. Así, a la primera han llegado 2.582 migrantes, 1.604 más que el año pasado, mientras que a la segunda lo hicieron 116, cuando en 2025 hasta la misma fecha se habían producido 81 llegadas.

Por vía marítima, según Interior, han arribado a Melilla hasta el 30 de junio de este año 15 personas, cuando el año pasado habían llegado 7 hasta la misma fecha. Ceuta, en cambio, no ha registrado ninguna, a diferencia del 2025, con tres.