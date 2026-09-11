Más de 140 organizaciones piden "reforzar la respuesta" ante la emergencia humanitaria en Ceuta

Asentamientos en la playa del Trampolín, a 7 de septiembre de 2026, en Ceuta. - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 140 organizaciones sociales de toda España se han adherido a una carta abierta impulsada por Federación Sur Acoge, Asociación Elín, CEAR, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) para pedir que "se refuerce y mejore la respuesta" que se está dando en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio, especialmente, en relación con las personas más vulnerables.

Entre otras actuaciones, las organizaciones proponen ampliar los recursos de acogida, avanzar en los traslados, garantizar procedimientos individuales y mejorar la coordinación entre las distintas administraciones competentes.

Además, advierten de que la emergencia humanitaria está teniendo un impacto creciente sobre la ciudad por lo que llaman a proteger la convivencia y evitar que la situación sea "instrumentalizada" para alimentar "el racismo o la islamofobia".

Según recoge la carta, actualmente permanecen en Ceuta "alrededor de 10.000 personas, muchas de ellas en situación de calle, en espacios informales o en recursos provisionales" y recuerdan que, entre "ellas hay menores sin referentes familiares, mujeres y niñas víctimas de violencia o abusos, posibles víctimas de trata, solicitantes de protección internacional, familias con menores y personas procedentes de terceros países que pueden encontrarse ante importantes riesgos en caso de retorno".

La carta, que será remitida a las administraciones competentes, solicita además "mayor claridad" sobre cómo se está aplicando en Ceuta el Pacto Europeo de Migración y Asilo, incluidos los procedimientos y plazos correspondientes, y reclama que cualquier decisión sobre protección internacional o retorno tenga en cuenta las circunstancias y los riesgos concretos de cada persona.