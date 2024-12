Migraciones dice que el Plan para implementar el Pacto de Migración de UE "no es inmutable" y que podrá enriquecerse

El PP afea al Gobierno que no haya contado con las CC.AA para enviar los borradores y le acusa de hacer "caja" con la inmigración

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha asegurado este lunes que el Plan de España para implementar el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea (UE) "no es inmutable" y que podrá ser "enriquecido".

"Hemos remitido un primer borrador, un segundo borrador. Por tanto, no es un documento inmutable, sino que es un documento vital, que podrá ser enriquecido y que podrá incorporar las consideraciones oportunas que vayan produciéndose hasta el año 2026. La visión tiene que ser integral, tiene que ser coordinada", ha señalado Cancela en la Comisión Mixta para la Unión Europea, que ha tenido lugar en el Congreso.

Así lo ha puesto de manifiesto ante la pregunta de la diputada del PP Milagros Marcos sobre si el Gobierno va a "consultar, diseñar y acordar" las medidas definitivas del Plan con las comunidades autónomas, en la Comisión Mixta para la Unión Europea celebrada este lunes en el Congreso.

En este sentido, Cancela ha explicado que la entrada el plazo de entrada en vigor del Pacto de Migración está prevista para junio de 2026, salvo el reglamento de reasentamiento que ya es aplicable. Además, ha señalado que la Comisión que lidera este proceso de coordinación entre los diferentes Estados miembros fijó la fecha del 12 de diciembre de este año para que España remitiera el segundo borrador de implementación de estas medidas.

Igualmente, ha añadido que el planteamiento del pacto consta de diez bloques, que "tienen que ser participados". De hecho, ha dicho que todos los ministerios que tienen ámbito competencial en esta materia han trabajado "de manera coordinada" para poder hacer un planteamiento conjunto respecto de la implementación de este plan. Asimismo, ha explicado que se ha reunido este mismo lunes con las entidades del Tercer Sector representativas de España para que hagan sus aportaciones.

En todo caso, Cancela ha recalcado que la migración es una "oportunidad" para la UE y para España, que ha añadido que ocupa un espacio geográfico que no se va a poder cambiar. "Estamos en el lugar donde estamos y, evidentemente, tenemos sectores de flujos migratorios muy importantes. La movilidad humana no va a parar. La movilidad ubana no va a cesar. Lo que tendremos es que buscar cuáles son las herramientas más óptimas y más necesarias para convertir esa realidad en una oportunidad", ha añadido.

Por su parte, la diputada del PP Milagros Marcos ha reprochado a Cancela que el Gobierno no haya contado con las comunidades autónomas para abordar las medidas para implementar el pacto europeo. "Se espera que un Gobierno serio y democrático no sólo informe de las medidas, sino que las diseñe y acuerde con quienes las van a tener que aplicar y se defina claramente cómo y quién las van a pagar", ha indicado.

También ha criticado los mensajes "irresponsables" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a los países de origen, así como "los continuos bandazos que han provocado efecto llamada" y el "alentamiento" a las mafias por parte del Ejecutivo.

PP DICE QUE EL GOBIERNO HA "DESPRECIADO" EL ACUERDO CON CANARIAS

Además, ha acusado al Ejecutivo de "despreciar" el documento firmado por el PP y el gobierno canario para afrontar la crisis migratoria. "No se puede tratar de forma aislada la situación de los menores no acompañados de la política migratoria en su conjunto, no se puede disociar, y las comunidades autónomas tienen la competencia en la parte asistencial", ha apuntado. En este sentido, Cancela ha dicho que "suena un poquito a provocación" que la 'popular' aborde esta cuestión cuando es "el Partido Popular el que está negando un acuerdo" para desbloquear la reforma de la Ley de Extranjería.

"Y esto de verdad que es muy urgente, porque mientras actúan por su cuenta y hacen cálculo electoral, no escuchan, no hablan con las comunidades autónomas, ni debaten con los órganos que corresponde, las mafias siguen haciendo caja. Y hacen caja con la inmigración y provocando cada día muertes de inocentes a los que engañan", ha concluido Marcos.