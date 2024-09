ONG de infancia piden corresponsabilidad política y recursos para atender a los 5.000 menores migrantes de Canarias

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Representantes de las ONG de infancia, Save The Children y Unicef han reclamado este jueves corresponsabilidad política y los recursos necesarios para atender a los 5.000 menores migrantes solos que se encuentran actualmente en Canarias, tras reunirse en Madrid con el presidente canario, Fernando Clavijo.

"Es imprescindible una solución corresponsable en donde otras comunidades autónomas asuman parte de los menores que en este momento existen en Canarias", ha señalado Save The Children tras la reunión con Clavijo, a la que han asistido también responsable de ACNUR España, Cruz Roja, Cruz Blanca, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, la Asociación Convive Fundación CEPAIM, y la Asociación ACCEM. En este sentido, el director general de Save The Children en España, Andrés Conde, ha recalcado que ya se han utilizado todos los recursos de acogida y que los ministerios no han habilitado más.

Además, ha recalcado que acoger e integrar a los "5.000 niños" que actualmente se encuentran en Canarias es "cuestión de voluntad política", ya que España ha sido capaz de integrar "de una manera rápida y efectiva a 150.000 ucranianos". Sobre la reunión, el director general ha explicado que Clavijo ha actualizado a los representantes sobre la situación "tan insostenible" del sistema de protección en el archipiélago y les ha avanzado que, según las perspectivas climatológicas, se espera una llegada de migrantes "bastante mayor de aquí a final de año".

A su vez, les ha reconocido las "dificultades" que ha tenido en la vía política para encontrar una solución y cómo está estudiando todos los mecanismos para conseguir una corresponsabilidad de las comunidades autónomas en la cuestión migratoria. Preguntado sobre si van a dejar de atender a los menores a petición de Clavijo, Conde ha recalcado que lo que pide el presidente canario es "coordinación administrativa", algo "completamente imprescindible".

UNICEF: QUE EL ESTADO PONGA RECURSOS HUMANOS SOBRE LA MESA

Por su parte, la directora de Influencia, Programas y Alianzas de Unicef España, Lara Contreras, ha recalcado que las ONG defienden una solución rápida que garantice los derechos del niño, que "vienen con un sufrimiento de semanas y tienen traumas de todo tipo y son muy vulnerables". Así, abogan por su traslado al resto de comunidades autónomas y por que "quien sea que les atienda" sea experto en la atención a la infancia.

Contreras ha detallado que en la reunión se ha hablado de que el Estado ponga sobre la mesa "recursos humanos, especializados, multidimensionales" y que éstos se trasladen a Canarias de manera inmediata para gestionar a todos los menores que vayan llegando. Tal y como ha insistido la representante de Unicef, las organizaciones llevan "muchos meses" diciendo que esta es una situación de urgencia, que el Estado tiene que poner recursos suficientes y abogar por esos traslados, así como financiar la atención de estos niños allí donde vayan, y que continuarán trabajando en la misma línea.

Ante preguntas de los medios de comunicación, la representante de Unicef ha explicado que las ONG "no son quién" para contemplar la posibilidad de que de que sean las organizaciones de la Península las que acojan a estos menores, manteniendo la tutela al canario. A su vez, ha indicado que "en un principio no se ha concretado si se pondrán o no más carpas" en el Puerto de El Hierro y que tampoco es responsabilidad de Unicef tomar esa decisión.