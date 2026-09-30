PP defiende en el Senado su ley para "blindar el rechazo en frontera" y que "sea imposible una avalancha" como en Ceuta

Archivo - Barrera flotante de contención en Ceuta - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha defendido este miércoles en el Pleno del Senado su proposición de ley que modifica la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería para "blindar el rechazo en frontera", cuya tramitación saldrá adelante gracias a la mayoría absoluta que tienen los populares en la Cámara Alta.

El objetivo de esta iniciativa es "blindar" el régimen especial de rechazo en frontera en Ceuta y Melilla y que éste se aplique a cualquier intento de entrada irregular, también las que se producen a nado.

"La realidad de esta reforma es aprobar un mecanismo rápido, seguro y con todas las garantías para el rechazo de inmigrantes irregulares que intenten acceder ilegalmente a Ceuta y Melilla. Para devolver ya la normalidad a una Ceuta abandonada por el Gobierno de Pedro Sánchez, para que sea imposible que en el futuro una avalancha como la de los días 30 y 31 de julio vuelva a ocurrir", ha señalado la senadora del PP Alicia García.

Durante el debate de la toma en consideración de la proposición de ley, García ha defendido que el régimen especial de rechazo "se aplique tanto en tierra como en mar" y ha advertido de que la sentencia del Tribunal Supremo "fue el pretexto de la avalancha": "No hay razones para no votarla a favor, si la votan se acaba la excusa".

La proposición de reforma pretende responder a la sentencia 814/2026 del Tribunal Supremo, de 29 de junio, que limitó el rechazo en frontera a los casos en que se superan los elementos de contención fronterizos, en aplicación literal de la norma vigente. El PP propone garantizar que este régimen aplique también a los intentos de entrada a nado en ambas ciudades autónomas, tal y "como ocurrió los pasados 30 y 31 de julio de forma masiva en Ceuta".

En este contexto, la senadora del PP ha recordado que la Ley de Extranjería "permite hoy el rechazo en frontera a quien intenta superar los elementos de contención fronterizos". "El Supremo la ha leído al pie de la letra, 'sin valla no hay regla y el mar no es una valla', pero España no se acaba donde se acaba una verja, España llega hasta su última línea de la frontera, en tierra y en mar", ha puntualizado.

En la misma línea, la también senadora del PP Cristina Díaz Moreno ha alertado de que "la próxima invasión puede ser todavía peor" ya que, en sus palabras, "puede desbordar Ceuta o Melilla hasta hacer imposible la vida normal y poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos". "El Estado tiene la obligación de proteger sus fronteras", ha señalado.

EL PSOE CREE QUE LA LEY ACTUAL "RESULTA SUFICIENTE Y EFICAZ"

Para el Grupo Parlamentario Socialista, el marco normativo, tal y como está en la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, "resulta suficiente y también resulta eficaz".

"Pero no es una cuestión de que lo consideremos solo nosotros, la redacción actual cuenta también con el aval del Tribunal Constitucional. Buscan (el PP) que se piense que, si se producen las medidas de seguridad jurídica, se pueda tener una solución a este problema, y saben que no es así, porque en estos casos también hay un procedimiento para llevar a cabo las devoluciones que, aunque sea excepcional, también hay que cumplirlo", ha explicado la senadora Inmaculada Sánchez.

En este punto, ha asegurado que "las fronteras de España son seguras". "Tan seguras como que España es el país del sur de la Unión Europea en la que menos entradas irregulares se han producido entre 2021 y 2026, según Frontex", ha detallado.

Por su parte, el senador socialista Alfonso Gil ha rechazado que la entrada masiva de migrantes en Ceuta fuera una invasión. "¿Ustedes creen que con armas tan potentes como flotadores querían hacernos daño?", ha preguntado al PP.

"Huyen de algo más poderoso, el hambre. Esta gente tiene derechos, les protege el derecho internacional. La extrema derecha ya no es Vox, ustedes son los más extremos haciendo política en este país", ha reprochado el socialista.

Junts también ha rechazado la tramitación de la proposición de ley del PP. "No queremos participar en este 'pim pam pum' habitual que está ocurriendo desde el inicio de esta Legislatura. En Junts tenemos tradición humanista y, por lo tanto, no vamos a apoyar posturas populistas y extremistas, por más de moda que puedan ponerse", ha zanjado el senador Joan Baptista.

En su intervención, la senadora del PNV Nerea Ahedo se ha mostrado "en desacuerdo con postulados que criminalizan al migrante, que engañan diciendo que el que alguien tenga derechos me va a quitar los míos, que el que viene de fuera, si le doy derechos, yo me quedo con menos".

"No se engañen, que no se engañe nadie. Una cosa es la sentencia del Tribunal Supremo y otra la entrada masiva, no tienen una relación causa-efecto directa. Así que, por favor, no intenten engañar", ha pedido la senadora vasca.

VOX RECLAMA UNA POLÍTICA DE FRONTERAS "CONTUNDENTE"

Por el contrario, la senadora de Vox María Pastor ha subrayado que están debatiendo una reforma "que no sería necesaria si España contara con una legislación migratoria y una política de fronteras contundentes".

"España tiene fronteras, las fronteras se defienden, y quien intente entrar ilegalmente en España tiene que ser devuelto de inmediato a su país y la ley no puede distinguir bajo ningún concepto quien intenta entrar ilegalmente saltando una valla y quien intenta hacerlo a nado, porque el mar se convierte en un coladero", ha apuntado.

La senadora de Vox ha hecho hincapié en que quien "invada España tiene que ir de vuelta a su país". "Si ustedes no devuelven de inmediato a quien está asaltando nuestras fronteras están favoreciendo ustedes el efecto llamada", ha avisado.