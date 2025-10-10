El PP propone que los inmigrantes que tengan vínculo criminal o radical violento pierdan la residencia automáticamente

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular propondrá que los inmigrantes que tengan un vínculo criminal o un vínculo radical violento pierdan automáticamente la residencia, dentro del Plan Nacional de Inmigración que presentará el próximo martes en Barcelona.

"Vamos a incluir una medida que es garantizar la pérdida automática de la condición de residencia a todos los inmigrantes que tengan un vínculo criminal o un vínculo radical violento", ha anunciado la eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra.

Así lo ha avanzado, este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación, tras visitar la empresa de Nelly y Rosa, dos hermanas ecuatorianas que se establecieron hace más de 25 años en España creando decenas de puestos de trabajo.

Ezcurra ha explicado que presentan esta propuesta porque les parece que no hacerlo es "inhumano" e "insolidario" y que supondría "tirar por la borda el esfuerzo de tantos millones de personas españolas y extranjeras que cada día madrugan para levantar este país".

Por ello, ha defendido "absoluta solidaridad con quien viene a trabajar" y "absoluta firmeza con quien viene a abusar y delinquir" y ha criticado la "moda política de victimizar a los inmigrantes o criminalizarles".

"En un momento en el que la moda política es, o bien victimizar a todos los inmigrantes, pobrecitos, o bien criminalizarlos, diciendo que, bueno, cuidado con ellos, que son todos unos delincuentes, el testimonio de Nelly nos habla con la fuerza de la verdad", ha destacado Ezcurra.

Además, ha reivindicado "el derecho" y "la obligación" de todos los españoles de decidir "quién entra, cómo y para qué" en España y ha acusado al Gobierno de Sánchez de "condenar a la ilegalidad" y al "señalamiento" a muchos inmigrantes y de haber "bloqueado" las vías de entrada legal en España.

"Ha llegado el momento del orden y la legalidad y creemos que hay que decirlo muy claramente, hay que decir que la entrada legal tiene que ser el empleo, que no es tiempo de buenismo ni de racismo", ha remarcado.

FACILIDAD DE INTEGRACIÓN DE LOS HISPANOAMERICANOS

Asimismo, ha defendido la "facilidad de integración" de los hispanoamericanos, algo que considera "un motivo de orgullo" porque España cuenta con una "comunidad sentimental e histórica de 400 millones de hispanohablantes" y considera que "se tiene que contemplar positivamente a la hora de elegir quién viene" al país.

Por otro lado, preguntada por el documento difundido este jueves por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el que se compromete a garantizar, si gobierna, que "cualquier mujer" pueda abortar "con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes", Ezcurra ha acusado al Gobierno de lanzar una "enorme cortina de humo" con el tema del aborto para "tratar de tapar su miseria moral y su corrupción", y ha asegurado que "el verdadero debate en España es la natalidad".

"El verdadero drama, o por lo menos el drama que nos preocupa a todo el Partido Popular y a muchos españoles es las miles de mujeres que en este preciso momento, mientras usted y yo hablamos, quieren tener un hijo y no pueden. No pueden porque tienen un problema de salud, su salud no se lo permite. No pueden porque han esperado demasiado para tenerlo. No pueden porque no tienen una casa donde meterlo", ha explicado. Por ello, ha asegurado el compromiso del PP para que "toda mujer que quiere ser madre o tenga dudas pueda tener sus hijos".

EL PP "NUNCA" VA A ESTAR A FAVOR DE UNA "LISTA NEGRA"

En cuanto a las "listas negras" de médicos objetores de conciencia que no quieren practicar abortos, Ezcurra ha aclarado que "el Partido Popular nunca, nunca, nunca va a estar a favor de ninguna lista negra", una postura que, según ha recordado es la que ha defendido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Tiene que haber legalidad en España. Se tiene que cumplir la ley, la tienen que cumplir los inmigrantes, la tienen que cumplir los españoles, la tenemos que cumplir todos", ha concretado.

Por otra parte, Ezcurra ha felicitado a María Corina Machado por haber sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz, lo que considera un "enorme reconocimiento y muy justo para la lucha del pueblo venezolano y de la oposición". "El mayor reconocimiento será cuando llegue la paz, la democracia y la libertad a Venezuela", ha apostillado.

Además, ha indicado que "hoy es un mal día para el régimen de Nicolás Maduro, para el socialismo español y para el nexo que les une, José Luis Rodríguez Zapatero".

En referencia a las palabras del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre la OTAN, ha afirmado que "el problema no es España, es Pedro Sánchez" y ha afirmado que el país es "un socio fiable" y que "un presidente del Gobierno no puede arrastrar a toda la nación".