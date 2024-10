El presidente de Ceuta pide una "solución estructural" para menores migrantes y dice que la situación es "crítica"

Archivo - La Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante una rueda de prensa tras una reunión, en el Palacio de la Asamblea, a 4 de septiembre de 2024, en Ceuta (España). - Andrea Verdejo - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha solicitado este viernes una "solución estructural" ante el aumento de menores migrantes no acompañados que llegan a la ciudad autónoma y ha avisado de que la situación es "crítica".

"Hoy hemos tenido la posibilidad de estar con la ministra y con parte de su equipo y, como ella bien ha dicho, el Gobierno de la ciudad también cree que esto es un fenómeno estructural y que requiere de una solución estructural. Estamos hablando de la cobertura de un servicio absolutamente esencial e irrenunciable y que, por tanto, se tiene que afrontar de una manera responsable y de una manera yo me atrevería a decir que con sentido de Estado", ha afirmado Vivas tras reunirse con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la sede del Ministerio.

Vivas ha destacado que en la reunión con la ministra han abordado la necesidad de una "solución estructural basada en el traslado, en el reparto de una manera objetiva de los menores por todas las comunidades de España de forma también base a criterios objetivos, ese reparto de forma ágil, de forma vinculante y con la cobertura financiera por parte de la Administración Federal del Estado que proceda".

El presidente de Ceuta ha insistido en que este "no es un problema exclusivo de Ceuta, no es un problema exclusivo de Melilla, no es un problema exclusivo de Canarias, esto es un problema del conjunto de España y me atrevería a decir también que del conjunto de Europa". "Problema y fenómeno absolutamente de todos porque la frontera está en Ceuta Pero es la frontera de Europa y es la frontera de España", ha remarcado.

Asimismo, el presidente de Ceuta ha subrayado que la situación de Ceuta es "crítica", que "la capacidad de acogida está agotada" y ha recalcado que la asistencia se está llevando a cabo "a través de unos recursos de emergencia que traen como consecuencia precariedad". "Se está poniendo en riesgo el equilibrio presupuestario de la propia institución", ha advertido.

Vivas ha explicado que en agosto lanzaron un "SOS" porque había habido una entrada "muy grande" de menores no acompañados en Ceuta, con "un incremento del 350% en relación con el mismo periodo del año anterior" y una "capacidad de acogida excedida" de más de un 500%. "Lanzamos una petición de socorro para auxiliar esta situación y encontramos la respuesta inmediata por parte del ministerio", ha afirmado.

Tras la reunión con Rego, Vivas ha insistido en que en el ministerio ha encontrado "una absoluta receptividad" y ha asegurado que van seguir trabajando de manera conjunta para "lograr cada uno en su ámbito alcanzar ese acuerdo de solución estable y también por lograr que se le dé una respuesta a Ceuta ante la situación crítica y de emergencia que vive".

REGO APUESTA POR UN "MODELO SOSTENIBLE TERRITORIALMENTE"

Por su parte, Sira Rego ha destacado la "buena coordinación" y la "buena sintonía" con Ceuta. Además, ha reiterado el "compromiso" del Gobierno, así como su "sensibilidad" con la situación y su "voluntad" de seguir negociando para desbloquear la reforma de la Ley de Extranjería para repartir a menores migrantes. "Hemos planteado y he vuelto a plantear la propuesta que tenemos como Gobierno para ir a un modelo que sea sostenible territorialmente y que no deje a ningún territorio atrás, ni a ningún niño o niña atrás", ha explicado.

En todo caso, Rego, en referencia a la suspensión de las negociaciones del PP sobre la crisis migratoria, ha dicho que el Gobierno sigue en la mesa de negociación, que es "fundamental para dar salida a esta propuesta de carácter estructural".