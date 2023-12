Rego apuesta por "impulsar un reparto solidario y responsable" en la distribución de menores migrantes no acompañados

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha apostado por "impulsar un reparto solidario y responsable" en la distribución de menores migrantes no acompañados durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso.

"Tenemos toda la prioridad del mundo respecto al cumplimiento de los derechos humanos, por supuesto de los derechos de los niños y de las niñas no acompañadas, no acompañados que cada vez llegan con menor edad y, por supuesto, hacer todo lo posible por impulsar un reparto solidario y responsable de entre todos los territorios del país", ha asegurado Rego en respuesta a la pregunta de la diputada del PNV, Maribel Vaquero Montero, sobre si considera el Gobierno que hay elementos a mejorar en la gestión de las personas menores no acompañadas que llegan al Estado.

Asimismo, ha indicado que el actual modelo de acogida "es necesario mejorarlo, profundizar en él y, sobre todo, abordar de manera franca y de manera también con mucha intensidad un diálogo para ver dónde tiene que haber modificaciones". Así lo ha manifestado en respuesta a la diputada por Coalición Canaria, Cristina Valido, de si tiene el Gobierno intención de emprender modificaciones en la Ley de Infancia y Adolescencia.

En este sentido, ha apuntado que el diálogo servirá para generar "un debate, unas medidas y unas conclusiones" que permitan distribuir "de una manera vinculante, solidaria", a las personas menores, a los niños y niñas que llegan no acompañados, "de una manera responsable y de una manera solidaria entre todos los territorios".