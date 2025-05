Regularización Ya propone al PSOE aprobar por real decreto la regularización extraordinaria si no logra los votos

Portavoces de la Plataforma Regularización Ya junto a diputados de PSOE, Sumar, Podemos, Esquerra, Bildu y BNG. - EUROPA PRESS



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La Plataforma Regularización Ya ha propuesto al PSOE que el Gobierno apruebe por real decreto la regularización extraordinaria de los migrantes que se encuentran en situación irregular en España, en caso de que no consiga los votos necesarios para aprobar en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

"Hemos venido aquí a plantear una demanda amplia respecto a la ILP de regularización y no dispararle a los pies a un proceso participativo ciudadano que nos supuso tantísimo esfuerzo, si hay posibilidades de hacer un real decreto con todas las exigencias y sin miedo al éxito", ha señalado Victoria Columba, una de las portavoces de Regularización Ya, en declaraciones a los medios, tras reunirse con PSOE, Sumar, Podemos, Esquerra, Bildu y BNG.

Según Columba, "si la ILP sale con un espíritu amplio y para todas las personas, adelante" pero, si no, piden que "el Gobierno exprese su voluntad a través de un real decreto y que sea valiente".

La portavoz de la plataforma ha precisado que los grupos dicen no tener aún la letra pequeña de la propuesta del PSOE. Además, ha puntualizado que "el PSOE está teniendo conversaciones muy privadas con PNV y Junts porque las aritméticas no están dando". "No hemos visto realmente que tengan nada cerrado", ha comentado. Si bien, desde la plataforma esperan que "pueda haber una abstención necesaria y suficiente".

En todo caso, ha asegurado que han visto "buena voluntad" por parte de los socialistas y ha avanzado que este jueves también tienen agendada una reunión con la Secretaría de Estado de Inmigración.

Desde la plataforma han querido trasladar a los diputados "la necesidad de que esta regularización no sea excluyente, que sea lo más amplia posible, que no haya requisitos excluyentes como el padrón, que se tenga en cuenta, por ejemplo, cuestiones muy básicas como, por ejemplo, las personas que tienen una orden de expulsión abierta en este momento, fruto de la persecución y criminalización de la migración por no tener papeles". "Eso no puede quedar fuera", ha insistido Columba.

En este sentido, ha añadido que no quieren que la ILP se utilice para "tapar parches" sino para "hacer una regularización extraordinaria, poner el marcador a cero y empezar a trabajar políticas migratorias en conjunto". "Es una oportunidad histórica y es un mandato democrático que ni el PSOE ni el Gobierno pueden desoír", ha remarcado, al tiempo que ha añadido que tampoco quieren ser "moneda de cambio".

Sobre los requisitos que han trascendido de la propuesta del PSOE --que los migrantes lleven en España al menos un año o que no sean solicitantes de asilo o desistan de ello--, Columba ha asegurado que no están de acuerdo. "Nosotras pedimos que sean todas las personas que estén antes de la aprobación del Real Decreto", ha puntualizado, al tiempo que ha añadido que tampoco están de acuerdo con que "la gente tenga que desistir de la protección internacional". "El espíritu de la ILP nació para todas, todos y todes", ha argumentado.

"Que las personas, si quieren optar por el régimen de asilo y protección, opten, pero que no se vean obligadas a salirse de un régimen de protección internacional, cuando en este momento lo que está flaqueando en el mundo es la protección internacional. Estamos ante un genocidio donde va a haber millones de desplazados, millones de personas que no van a atreverse a pedir una solicitud de asilo por miedo a que haya una irregularidad administrativa", ha señalado.

También ha pedido que la ILP sea "lo suficientemente amplia" como para que "abarque a personas indocumentadas, que el padrón no sea la única variable posible, incluso que la fecha sea hasta la aprobación del Real Decreto".