Saiz defiende el modelo de atención humanitaria del Gobierno, "antagónico" al de Meloni

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido el modelo de atención humanitaria del Gobierno, que ha dicho que es "antagónico" al de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

"El modelo de la señora Meloni es antagónico al modelo de atención humanitaria del que estamos hablando, nada que ver. La señora Meloni trabaja, aboga, por externalizar fronteras por unos centros de un régimen cerrado o semi cerrado, unos centros de detención.", ha asegurado Saiz en una entrevista en Antena 3.

En este sentido, Saiz ha destacado que los centros en los que trabaja el Gobierno son gestionados por ONG, "con los derechos humanos en el centro". Además, ha explicado que se trata de espacios "absolutamente abiertos", donde "se analiza, se da respuesta a una primera atención humanitaria y luego se analiza caso por caso, esa situación de vulnerabilidad, con los protocolos establecidos para trasladar a las personas a los recursos más adecuados después de ese análisis".

Precisamente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones informó este jueves de que, después de semanas de prospección, "por motivos técnicos", se ha tomado la determinación de descartar las instalaciones del aeropuerto de Ciudad Real para construir un Centro de Atención de Emergencia y Derivación (CAED) de migrantes, el quinto de estas características en el territorio.

En esta línea, ha expuesto que, desde el departamento que dirige, se realiza "un trabajo constante de prospección y análisis de recursos". En todo caso, también ha recalcado la importancia que tiene el contexto de la situación de las llegadas de personas migrantes de forma irregular a España.

"Solo cuando se hace ese análisis riguroso y minucioso, se toma una decisión en el sentido de si es ok ese análisis riguroso, si es el lugar ideal y se toma esa decisión, y si no, con total normalidad, no se toma, y eso es lo que se viene haciendo de manera permanente en esa labor que se hace desde el Ministerio de Migraciones. Así es que cuando se ha tenido ese análisis técnico, se ha tomado la decisión con total normalidad, porque además es una cuestión que se hace de manera permanente con diferentes lugares a lo largo de nuestra geografía nacional", ha explicado Saiz.

Finalmente, ha indicado que el ministerio trabaja "permanentemente" para dar respuesta a la atención humanitaria de la inmigración irregular. "Es un drama humanitario que cuesta vidas, y desde luego estamos trabajando de manera permanente, como saben, a lo largo de todo el territorio nacional", ha concluido.