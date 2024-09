Saiz dice estar "perpleja" con Canarias y le reprocha su gestión con los menores frente a la "previsión" del Estado

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado estar "perpleja" ante la decisión del Gobierno de Canarias de iniciar acciones administrativas y jurídicas para defender que los menores migrantes no acompañados son competencia del Gobierno.

La titular de Migraciones ha comparado la situación en Canarias con el sistema de acogida de migrantes adultos que gestiona el Gobierno de España por su "previsión y anticipación trabajando con flexibilidad, incrementando las plazas y con mucha personas volcadas sin conocer fechas ni horarios de vacaciones".

Por ello, Saiz ha recordado a Canarias, en una entrevista en la Sexta recogida por Europa Press, que las comunidades autónomas tienen que "asumir sus competencias". "Por poner un ejemplo, no se entendería que una comunidad no puede escolarizar a niños de primero de infantil porque no hay colegios suficientes e hiciera esa dejación de competencias para la que cuenta con financiación".

En este sentido, ha instado al presidente canario, Fernando Clavijo, a "pedir explicaciones a su socio de Gobierno que negó esa toma en consideración en el Congreso de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería"