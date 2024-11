Saiz llama a ser "antirracista" tras la propuesta de Vox para que menores migrantes no se sienten en paradas de autobús

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha llamado a ser "antirracista" tras la propuesta de Vox en el Pleno de Hortaleza (Madrid) para que los menores migrantes no se sienten en las paradas de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.

"Total condena rotunda a cualquier mensaje y no solamente mensajes tan claros como los que ha dicho Vox, sino cualquier tibieza de esto se trata no solamente de no ser racista, sino de ser antirracista", ha asegurado Saiz este jueves en declaraciones a medios tras la conferencia final del proyecto europeo SCORE: 'Ciudades Deportivas que se oponen al racismo en Europa'.

En este sentido, Saiz ha dicho que la política migratoria de Vox es "antagónica" a la que lleva a cabo el Gobierno. "Evidentemente en estos momentos cualquier responsable político tenemos que ser absolutamente exigentes con este tipo de manifestaciones que lo que hacen es poner en el centro, atacar con mensajes xenófobos, discriminar ahondar en los bulos, la desinformación, que tanto daño hace a los derechos humanos y a las personas", ha señalado la ministra.

Asimismo, ha recalcado que el Ejecutivo tiene "la mano tendida" para llegar a un acuerdo sobre la reforma de la Ley de Extranjería y, así, dar respuesta a la atención a los menores migrantes que llegan a España. "Apelo a la responsabilidad, a la altura de miras del Partido Popular a que haga una oposición responsable y que evidentemente, pues la mano tendida del Gobierno va a seguir estando para llegar a acuerdos tan importantes", ha destacado.

Vox llevaba este jueves al Pleno de Hortaleza la proposición en la que hablan de "ocupación inapropiada" por menores no acompañados de los bancos de espera de las paradas de autobuses de la EMT.

Por otro lado, respecto al nombramiento de Teresa Ribera como comisaria europea, Saiz ha subrayado que es "un éxito de país". "La vicepresidenta Rivera es una persona que necesita el proyecto europeísta en retos tan importantes como la transición verde y con ese compromiso contra la lucha, contra el cambio climático. Es un éxito de país", ha afirmado.