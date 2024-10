Sánchez critica las "ineficaces e inmorales" propuestas migratorias del PP y acusa a Vox de "deshumanizar" a migrantes

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado las "ineficaces e inmorales" propuestas migratorias del PP, que ha dicho que "no funcionan" y ha acusado a Vox de "deshumanizar" a los migrantes.

"Medidas todas ellas que, además de no funcionar, porque no funcionan, no pueden implementarse porque son contrarias a la ley europea, al derecho internacional humanitario, a los valores de la Constitución española, a los principios también que definen a la sociedad española", ha asegurado Sánchez en el Congreso, donde ha comparecido para abordar la crisis migratoria. Además, ha acusado al PP de "replicar discursos de fuera" y de defender "una política migratoria ineficaz e inmoral".

En esta línea, Sánchez ha defendido que la migración "es buena y necesaria" para España. Y, por ello, ha dicho que el Gobierno está desplegando una "política responsable, humanitaria", que "refuerza" las fronteras y el sistema de acogida español y que "fortalece los instrumentos que permiten la migración legal, segura y ordenada, que reivindica una distribución justa".

También ha hecho referencia a la reforma de la Ley de Extranjería para repartir a menores migrantes, para la que ha pedido el apoyo de los 'populares'. "Nuestra mano está tendida, se lo garantizo. Si ustedes quieren ayudar a los canarios, a las canarias, creo que tenemos la solución, que es la modificación del artículo 35", ha expuesto.

Por otro lado, Sánchez ha acusado al líder de Vox, Santiago Abascal, de "odiar" y "deshumanizar" a los inmigrantes "porque le sale a cuenta, porque le reporta votos y se los quita a sus adversarios políticos". "Usted está convencido de que los jóvenes migrantes son la causa y la solución a todos los problemas de nuestro país. Usted no pierde el tiempo diseñando políticas que funcionen y que resuelvan los problemas reales de la gente. En lugar de eso, pues se dedica a lo que hace la ultraderecha, a señalar, a buscar chivos expiatorios, a demonizarlos, a criminalizarlos y además los elige en función del color de piel y el apellido", ha explicado.

También ha destacado que España es un "pueblo solidario" al que "le sale del alma ayudar" y que es un país que "está vacunado contra el odio, porque ama la vida, tiene ganas de prosperar, de avanzar, no retroceder". "Y por eso, ustedes no van a ganar", ha subrayado en respuesta a Abascal.

CREE QUE EL DISCURSO MIGRATORIO DE PODEMOS "SE EQUIVOCA"

Por otro lado, ha dicho que el discurso migratorio de Podemos "se equivoca", porque "perpetúa esta imagen del migrante pasivo, dependiente, que solo tiene derechos, no deberes, que viene a recibir y no a contribuir". "Y yo creo que con ese discurso, señora Belarra, usted debilita a los migrantes", ha apuntado.

Finalmente, Sánchez se ha dirigido a la diputada por Coalición Canaria, Cristina Valido, a quien le ha dicho que "la solidaridad voluntaria es evidente que no ha funcionado" pero ha defendido que el Gobierno "está dando, y está donde siempre ha estado". "Y es en dar una respuesta humanitaria al drama de la inmigración irregular y en asegurar los medios para rescatar las vidas en el mar", ha subrayado.

En todo caso, ha agregado que este jueves se reunirá con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para "ofrecer una solución justa y definitiva a la situación de los migrantes menores". "Hablaremos, lógicamente, de la agenda canaria, de su cumplimiento y, por supuesto, sobre la reclamación de los fondos destinados a los menores", ha anunciado.