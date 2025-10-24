Sumar quiere que se reconozca la estancia por estudios para obtener la nacionalidad sin renunciar a la de origen

Archivo - Fachada principal de la sede del Congreso, con la Puerta de los Leones - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley con el fin de que se reconozca la estancia por estudios para obtener la nacionalidad sin la obligación de renunciar a la de origen.

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, la formación pide modificar el artículo 22 del Código Civil para reconocer el tiempo de estancia legal por estudios, prácticas o investigación como válido para solicitar la nacionalidad española por residencia.

"La autorización de estancia por estudios, prácticas o investigación permite a miles de personas extranjeras residir en España durante años, de manera legal y regular, para formarse o contribuir al sistema académico, científico y técnico del país", apunta.

Para la formación, esta exclusión "carece de justificación objetiva" y genera una "desigualdad estructural". "El cambio normativo que separó la residencia de la estancia, pasando a clasificar a los estudiantes como meros "visitantes", ha generado una exclusión injustificada que se ha perpetuado durante más de dos décadas", sostiene.

Asimismo, Sumar quiere que se suprima el artículo 23.b) del Código Civil, que exige la renuncia a la nacionalidad anterior salvo para ciudadanos de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal.

En esta línea, considera que esta norma "es una herencia del franquismo" y que su mantenimiento "no tiene sentido en una democracia consolidada". Además, argumenta que la doble nacionalidad es ya una práctica extendida en Europa --permitida en países como Francia, Italia, Alemania o Suecia-- y que su reconocimiento fortalecería la integración y la vinculación de las personas extranjeras con España.

La formación defiende que ambas reformas son "actos de justicia y coherencia jurídica" para avanzar "hacia fórmulas de ciudadanía inclusiva, intercultural y adaptada a las realidades de la movilidad global".