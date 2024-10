Tellado acusa al Gobierno de no tomar la ayuda de la UE y pretender que las CCAA resuelvan "la papeleta" de la migración

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado al Gobierno de no tomar la ayuda de la Unión Europea (UE) y pretender que las comunidades autónomas resuelvan "la papeleta" de la migración.

"Lo que no parece razonable es que el Gobierno, que es el que ha creado una crisis migratoria sin precedentes en nuestro país, pretenda que le resuelvan la papeleta todas las comunidades de España, pero él no es capaz de acudir a Europa y tomar la mano tendida de la Comisión Europea", ha denunciado este martes Tellado en rueda de prensa en el Congreso, tras suspender el PP las negociaciones con el Ejecutivo para desbloquear la reforma de la Ley de Extranjería para repartir menores migrantes.

En este sentido, Tellado ha recalcado que la Comisión Europea "ha abierto la puerta a los mecanismos de distribución de menores en Europa" y ha añadido que las Islas Canarias "son fronteras sur de España y son fronteras sur de Europa y por lo tanto lo que pasa en Canarias es un problema de España y es un problema de Europa". "Y lo que no entendemos es cómo, teniendo la mano tendida de la Comisión Europea para echar una mano en la redistribución de esos menores extranjeros no acompañados, el Gobierno se niega a tomar ese ofrecimiento. No lo entendemos", ha insistido.

Igualmente, ha señalado que le han exigido al Gobierno "un cambio de actitud", así como "tomar la ayuda ofrecida por la Comisión Europea, primero desde Frontex y después para el reparto de menores con el resto de países comunes".

En todo caso, Tellado ha apuntado que los 'populares' consideran que la actitud de Ángel Víctor Torres "es muy mala" y que "en el fondo, también hay un empeño directo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de no aportar los recursos necesarios para las comunidades para que entre todos se pueda ayudar y apoyar al Gobierno de Canarias".