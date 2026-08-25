Torres asegura que están activados "todos los mecanismos" de atención a menores en Ceuta y pide "responsabilidad a CC.AA

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, después de terminar la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 25 de agosto de 2026, en Madrid (España).- Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que están activados "todos los mecanismos" de atención a menores migrantes en Ceuta y ha pedido a las comunidades autónomas "responsabilidad" ante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se celebrará este jueves 27 de agosto.

"Pasado mañana, si no me equivoco, hay una Conferencia Sectorial, día 27 de agosto. Hoy se han aprobado los 25 millones de euros y, lo ha dicho la ministra de Infancia, todos los mecanismos con respecto a los menores están activados", ha apuntado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al mismo tiempo que ha indicado que las actuaciones contemplan desde los procesos de reagrupación familiar hasta los instrumentos regulados en la Ley de Extranjería.

En cuanto a la propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia de derivar a 500 niñas migrantes de Ceuta a la Península, Torres ha dicho que es "absolutamente imprescindible" que la comunidad --en este caso la ciudad de Ceuta--, acepte la tutela. "Porque estamos hablando de un mecanismo donde es una traslación inmediata, pero la tutela la sigue manteniendo la ciudad autónoma", ha agregado.

En todo caso, el ministro ha afirmado que la "prioridad" para el Ejecutivo es que sean "devueltos". Si bien, para proceder a su retorno, ha añadido que hay una serie de pasos que "no son sencillos". "Hay distintas fórmulas, pero la primera, tanto en mayores como menores, es que sean devueltos", ha subrayado.

Del mismo modo, Torres ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por sus declaraciones sobre menores migrantes: "Cuando oigo a algunos responsables políticos que han sido presidentes autonómicos, y me estoy refiriendo al señor Alberto Núñez Feijóo, decir que hay que devolver a los menores, sabiendo que eso lleva a un proceso, y que no hacerlo como dice la ley, ha llevado consigo aquellas personas que hayan sido condenadas en la comunidad autónoma de Ceuta, es una imprudencia, una temeridad y un faltar a la verdad. Si se quiera decir eso por populismo o porque quiere ganar o arañar algún voto, se está equivocando".

25 MILLONES PARA ATENDER MENORES EN CEUTA

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado un crédito extraordinario de 25 millones de euros a Ceuta para la acogida de infancia migrante no acompañada. Este se votará en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de este jueves. Precisamente, Torres ha pedido "altura de miras y responsabilidad" a las comunidades que van a asistir al encuentro "si realmente" quieren ayudar a la ciudad autónoma.

Según recoge el acuerdo, con este crédito Ceuta podrá financiar todos aquellos gastos de las actuaciones destinadas a la atención inmediata y la acogida de los niños y adolescentes migrantes no acompañados. Entre ellos, se incluyen las actuaciones de información, orientación y apoyo psicosocial, incluida su escolarización, la inserción socio laboral y la inclusión social, bien en acogimiento residencial o en acogimiento familiar, de estos menores.

También podrán sufragarse gastos de alojamiento, traslado, alimentación, vestuario, apoyo jurídico, atención médica, acompañamiento socioeducativo, servicios de traducción e identificación de perfiles vulnerables y su atención, así como cualquier otro gasto destinado a garantizar la adecuada atención e integración de las personas migrantes no acompañadas menores de edad.

En última instancia, Ceuta podrá hacer uso de este fondo para los gastos y derivados de la ampliación de plazas del sistema y los gastos asociados, incluido gasto en personal, derivados de la atención a los niños y adolescentes migrantes no acompañados.