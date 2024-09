Torres ve "debate" en el PP sobre la reforma migratoria pero cree que el problema está en Ayuso: "Madrid no tiene costa"

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cree que existe "debate interno" en el seno del PP sobre la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que permitiría el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas, pero responsabiliza a la Comunidad de Madrid del rechazo a apoyar la modificación.

"El problema está en que lo necesita Madrid y Madrid no tiene costa", ha argumentado Torres en una entrevista en Radio Televisiòn Canarias recogida por Europa Press al ser preguntado por una posible brecha en el PP tras la manifestaciones del presidente de Murcia, Fernando López Miras, en las que se ha expresado a favor de reformar la ley y exigir a todos los mismos esfuerzos de acogida.

Torres se ha referido a las comunidades de Baleares, Murcia y Andalucía "en donde gobierna el PP y saben que la van a necesitar (la reforma)", pero ha reconocido que enla Comunidad de Madrid, hay otro discurso por parte de su presidenta". "Se vió cuando el presidente de Canarias anunció que había comunidades que estaban dispuestas a acoger más menores como Castilla y León o Galicia y algunos dijeron que eso no era así, que ni siquiera habían hablado con ellos", ha recordado Torres.

Y ha insistido en que a Madrid "no va a llegar nunca un inmigrante en patera" pero si "a las costas de Andalucía, Baleares, Murcia y de la Comunidad Valenciana".

Pese a ello, Torres ha apostado por "apartarse de la polémica" y "rebajar la crispación porque la crispación no ayuda". "Si la cuestión es buscar culpas, no modificaremos el artículo 35, e ir a un conflicto jurídico, todo el mundo lo sabe, es tiempo, años, con recursos y con un fin que no se conoce". El titular de Política Territorial ha admitido que "las urgencias a veces pueden cegar en enfrentamiento, pero no las va a resolver" y la pretensión del ejecutivo es "resolverlas".

En su opinión es "fundamental" el apoyo del Partido Popular para reformar el Reglamento, porque "si se aprueba y 12 comunidades no apoyan la distribución, saldría adelante con muchas dificultades".

Ante las urgencias de Ceuta y Canarias para buscar una solución a la presión migratoria que soportan, Torres se ha preguntado "por qué si esto es urgente no se aprueba el texto en el que se trabajó durante ocho meses abierto a las propuestas del PP". ""Que alguien responda", ha exigido. En su opinión, existe "mucha demagogia" al respecto, porque si el PP "llama hoy y dice que aprueba el texto negociado, se resolvió la urgencia".

Torres ha rechazado que la postura del Gobierno de Pedro Sánchez pudiese ser distinta si las pateras estuvieran llegando a Barcelona al ser preguntado por el rechazo de Cataluña al reparto de migrantes. En este sentido, el ministro ha precisado que la oposición al acuerdo es de Junts y partidos catalanes como el PSC o ERC han expresado su apoyo a cambiar el artículo 35 de Extranjería. "Vamos a poner las cosas en su lugar", ha añadido el ministro.