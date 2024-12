Vox no se conforma con que el PP no reforme la Ley de Extranjería y exige rechazar la acogida y reparto de migrantes

Afea a los 'populares' que un día digan "una cosa" y otro día "otra" en materia de migración: "Nosotros nunca nos hemos movido"

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha exigido este martes al PP que rechace la acogida y el reparto de menores migrantes no acompañados y que no se limite únicamente a negar la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería.

"Nuestra posición siempre ha sido la misma. Nosotros no podemos admitir que ningún gobierno autonómico, en este caso liderado por el Partido Popular en algunas regiones, haga seguidismo de las políticas migratorias del Partido Socialista frente al gobierno de España. Eso no únicamente se limita a negarse a la reforma del artículo 35", ha asegurado Millán en rueda de prensa en el Congreso, al ser preguntada por si la posición de Vox sigue siendo la misma en las comunidades autónomas en cuanto a no negociar los presupuestos con PP.

Recientemente Vox anunció la suspensión de las negociaciones presupuestarias con el PP en todas las comunidades autónomas donde dependan del apoyo de los de Santiago Abascal tras conocerse, según expresaron, que los 'populares' "planean negociar políticas migratorias con el PSOE".

Precisamente, sobre el posicionamiento de Vox en materia de migración, Millán ha dicho que el PP lo conoce "perfectamente" porque "siempre ha estado claro" y la formación "nunca" se ha movido. En este sentido, ha afeado a los 'populares' que un día digan "una cosa" y otro día "otra" en esta cuestión.

"Lo que queremos es que no se dé continuidad en modo alguno, ni a nivel presupuestario, ni a nivel de reparto de menas, ni a nivel de acogida, ni de ninguna índole", ha recalcado este martes Millán.

Para los de Abascal, suspender las partidas destinadas a políticas de inmigración es una condición 'sine qua non' para apoyar las cuentas autonómicas, después de abandonar los ejecutivos regionales por la apertura del PP a la acogida de menores migrantes. Por su parte, el PP rechazó "chantajes" por parte de Vox.

"Y nosotros no podemos admitir que se dé continuidad a las políticas irresponsables en materia de inmigración por parte del Partido Socialista porque son políticas que se ha demostrado que lo único que traen es inseguridad, degradación y una situación verdaderamente anómala en muchísimos barrios de España", ha reiterado Millán.