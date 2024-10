Vox se queda solo en el Congreso defendiendo más requisitos para la nacionalidad española, mientras el PP se abstiene

PSOE acusa a Vox de ser un "verdadero atentado para esta democracia" y Sumar pide apoyo para la ILP de regularización de migrantes

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox se ha quedado solo este martes en el Pleno del Congreso para defender más requisitos para la obtención de la nacionalidad española, mientras que el PP se ha abstenido.

En la defensa de la iniciativa, el diputado de Vox, Ignacio Hoces, ha explicado que la proposición de ley busca "robustecer el sistema, incrementar las condiciones y requisitos para acceder a la nacionalidad española y también para modificar el Código Civil y el Código Penal para establecer una serie de causas para perder la nacionalidad española de todos aquellos extranjeros que hayan sido nacionalizados españoles".

Igualmente, ha indicado que la nacionalidad española no se puede "regalar" ni "mercadear" con "la soberanía del pueblo español". "No nos podemos permitir hacer españoles a los que no tengamos la absoluta seguridad, que van a ser leales y solidarios con España y con el conjunto de los españoles. Es decir, que van a cumplir con todos sus deberes y con todas sus obligaciones como españoles", ha apuntado.

En este sentido, ha explicado que, en España, hay más de 700.000 personas en situación de ilegalidad y ha recordado que son las que quiere regularizar la izquierda y medio millón el PP, en referencia a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP). "Pero todos los españoles nos hemos dado cuenta de por qué ustedes quieren regularizar a ese medio millón o esos 700.000 inmigrantes ilegales. Básicamente, porque ustedes quieren que empiece a computar los plazos para poder luego adquirir la nacionalidad y que todos aquellos extranjeros que se han nacionalizado españoles puedan votar. Ustedes quieren intercambiar el DNI por un voto y eso es también un verdadero fraude que nosotros venimos aquí a denunciar", ha denunciado.

En el turno de portavoces, el socialista Luc Andre Diouf ha acusado a los diputados de Vox de ser "un verdadero atentado para esta democracia". Asimismo, ha agregado que la iniciativa "carece de valor normativo". "Su proposición de ley desgrana un catálogo de desvaloraciones, menosprecio sobre el origen de personas que han adquirido la nacionalidad española por haber estado y vivido y residido durante años de arraigo y cumpliendo con todos los requisitos y estándares de idoneidad en cuanto a la buena conducta cívica, integración y aportación al crecimiento del país con su trabajo, el pago de sus impuestos, entre otros valores", ha apuntado.

EL PP, CON "MUY SERIAS Y SEVERAS DISCREPANCIAS"

Por su parte, Agustín Conde, del PP, ha expuesto que, desde su formación, tienen "muy serias y severas discrepancias" con esta proposición de ley. Así, ha explicado que están de acuerdo en que España no puede abrir "indiscriminadamente" las puertas a cualquiera y que la inmigración tiene que ser legal y vinculada al trabajo.

Sin embargo, ha precisado que les "separa" de Vox "una cosa esencial". "Y es que nosotros a los inmigrantes que vienen legalmente, que trabajan legalmente, que pagan sus impuestos, los miramos de una manera muy diferente a la suya. Ustedes los miran con desconfianza y nosotros los miramos como seres humanos dignos que tienen todos los derechos y, si tienen los requisitos, tienen también la posibilidad de adquirir la nacionalidad española", ha subrayado.

Por Sumar, Gerardo Pisarello ha dicho que todos los argumentos utilizados por Vox "son un compendio de clasismo y de racismo, pero sobre todo son falaces y son hipócritas". En este sentido, ha pedido un "amplio acuerdo" para aprobar la ILP para regularizar a migrantes, facilitar la nacionalización de saharauis y "quitarle a la ultraderecha neofranquista su base material de apoyo que siguen siendo las oligarquías rentistas que esquilman los bolsillos de la ciudadanía".

En la misma línea se ha mostrado Jordi i Duch, de ERC, que ha criticado que la iniciativa "no es más que un ataque a los derechos humanos, a la igualdad y a la misma democracia". "Esta propuesta de ley de Vox no solo es xenófoba, sino que también denota una visión de la nacionalidad española que parece tratar directamente del pasado más autoritario y excluyente del Reino de España", ha asegurado para añadir que utiliza "un lenguaje alarmista y despectivo".

Finalmente, Mikel Legarda, del PNV, ha recordado que ya se votó en la anterior legislatura su toma en consideración y que su formación ya la rechazó por no considerar "oportuna ni necesaria" la reforma que se proponía, así como "por no compartir su justificación ideológica y por no considerar congruentes ciertos cambios propuestos con la finalidad que decía perseguirse". "Ahora, ante esta misma iniciativa, no vemos motivo para que nuestra posición cambie de sentido", ha añadido.

VOX QUIERE ELEVAR DE 10 A 15 AÑOS EL PLAZO DE RESIDENCIA

En concreto, la reforma propuesta por Vox defiende elevar de 10 a 15 años el plazo general de residencia legal y continuada para la concesión de la nacionalidad española y mantiene los plazos reducidos para quienes han adquirido legalmente la condición de refugiado y cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes; aunque también aumenta los plazos de los restantes supuestos específicos.

Además, todo aquel que quiera adquirir la nacionalidad por residencia deberá acreditar el conocimiento del idioma mediante un certificado oficial de idiomas, acreditando un suficiente conocimiento y manejo de la lengua española, y superar también una prueba escrita de conocimientos constitucionales, históricos y culturales de España.

La propuesta de Vox también quiere que el adquirente deba presentar un documento público expedido por las autoridades de su país de origen que certifique la pérdida de su anterior nacionalidad.

Asimismo, en cuanto a las causas de pérdida de nacionalidad, quiere que sea motivo de pérdida de la nacionalidad los que hayan sido condenados en sentencia firme por la comisión de delitos contra la Constitución, contra el orden público, de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional y contra la comunidad internacional.

También prohíbe expresamente la posibilidad de recuperar la nacionalidad española en los casos de pérdida por sentencia firme condenatoria por la comisión de los mismos delitos.

En cuanto a la adquisición de nacionalidad española por carta de naturaleza, la propuesta de Vox quiere que se establezcan unos requisitos "objetivos e inequívocos" para la concesión.