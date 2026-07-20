"La accesibilidad universal también se aprende". Por Pep Esteba, impulsor de la Liga de Accesibilidad

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Hablamos mucho de escuela inclusiva. Y es necesario hacerlo. Pero a menudo olvidamos una condición imprescindible para que esa inclusión sea real: la cultura de la accesibilidad.

La inclusión no consiste únicamente en compartir aula. No se trata solo de que el alumnado con discapacidad esté presente en un centro ordinario. La inclusión real implica poder participar, aprender, comunicarse, desplazarse y formar parte de la vida educativa en igualdad de condiciones.

Esto exige recursos, apoyos, profesionales especializados, formación docente y coordinación. Pero también exige una mirada compartida. Porque la accesibilidad no puede ser una cuestión que solo preocupe a las personas con discapacidad, a sus familias o a los profesionales que las acompañan. Debe formar parte de la cultura de toda la comunidad educativa.

El profesorado no es el problema. Muchas veces es quien sostiene, con un enorme esfuerzo, una inclusión que el sistema todavía no acompaña suficientemente. Por ello, es necesario evitar discursos simplistas. La escuela inclusiva no puede depender únicamente de la buena voluntad de cada centro o de cada docente. Debe estar garantizada mediante recursos y políticas públicas coherentes.

Pero, al mismo tiempo, hay una pregunta que deberíamos hacernos con más frecuencia: ¿estamos educando lo suficiente en accesibilidad universal?

No podemos aspirar a tener ciudades inclusivas si antes no educamos en diversidad, derechos y accesibilidad. Y no podemos pedir a la sociedad que elimine barreras si no enseñamos, desde la escuela, a identificarlas, comprenderlas y cuestionarlas.

La accesibilidad universal no es solo una cuestión técnica. No es únicamente una rampa, un ascensor o una plaza reservada. Es la posibilidad de que cualquier persona pueda vivir con autonomía, participar en la comunidad y ejercer sus derechos. Tiene que ver con el espacio público, el comercio, el transporte, la cultura, el deporte, los equipamientos, la comunicación, las plataformas digitales y, por supuesto, también con la escuela.

Por eso la accesibilidad universal debería incorporarse con más fuerza a la educación. No como una asignatura más. No como una actividad puntual. Sino como una experiencia real de aprendizaje.

Cuando un alumno observa su municipio y detecta que una acera impide el paso de una silla de ruedas, que un comercio no es accesible o que una información no resulta comprensible, ese alumno ya no está estudiando una idea abstracta. Está comprendiendo una realidad.

Este aprendizaje es muy valioso porque hace visible que las barreras no son "problemas de las personas", sino limitaciones del entorno. Ayuda a entender que la discapacidad no puede analizarse únicamente desde la persona, sino también desde la forma en que diseñamos los espacios, los servicios y las relaciones sociales. Y demuestra que la inclusión no consiste en hacer un favor a nadie, sino en garantizar derechos.

Esta mirada también permite comprender que las barreras pueden ser físicas, sensoriales, cognitivas, digitales o actitudinales. Una escalera sin alternativa accesible, una información difícil de entender, una página web que no puede utilizarse con un lector de pantalla o una actitud excluyente pueden producir el mismo efecto: dejar a alguien fuera.

En este sentido, la accesibilidad universal puede convertirse en una situación de aprendizaje de gran valor. Conecta conocimiento, observación, pensamiento crítico, participación ciudadana e impacto social. Permite trabajar competencias, comunicación, convivencia, empatía, responsabilidad colectiva y compromiso con el entorno.

El marco educativo actual ya avanza en esta dirección: competencias clave, situaciones de aprendizaje, educación inclusiva, competencia ciudadana y conexión con retos reales. Pero el desafío consiste en transformar estos principios en experiencias concretas para el alumnado.

Desde esta convicción nace Liga de Accesibilidad, una iniciativa que intenta llevar la accesibilidad universal al aula y, sobre todo, llevar el aula a la calle.

La metodología es sencilla: aprendo, hago y consigo.

Primero, el alumnado aprende qué es la accesibilidad universal, qué barreras existen y cómo afectan a la vida cotidiana de muchas personas. Después, aplica ese conocimiento observando su municipio, identificando barreras y recopilando información. Finalmente, consigue algo que va más allá de la actividad escolar: transforma su mirada, genera conciencia inclusiva y aporta información útil para avanzar hacia entornos más accesibles.

El mapeo, en este caso, no es el objetivo principal. Es la herramienta. El verdadero valor es educativo: aprender a observar el municipio con criterios inclusivos.

No se trata de convertir al alumnado en técnicos municipales ni de sustituir auditorías profesionales de accesibilidad. Se trata de ayudarles a comprender que el espacio que habitan no es neutro. Que una ciudad puede facilitar o dificultar la vida. Que una decisión urbanística, comunicativa u organizativa puede incluir o excluir.

La primera edición de Liga de Accesibilidad*, desarrollada en institutos de las comarcas de Girona, demostró precisamente esto: cuando el alumnado sale del aula y observa su entorno con una mirada diferente, la accesibilidad deja de ser un concepto lejano. Se convierte en una experiencia.

Algunos profesionales vinculados a la escuela inclusiva y a los SIEI nos han transmitido que este tipo de experiencias no solo sensibilizan al alumnado, sino también al conjunto del centro. La accesibilidad deja de ser "el tema de algunos" y pasa a convertirse en una responsabilidad compartida.

Este es uno de los grandes retos de la escuela inclusiva: que la inclusión no sea únicamente una estructura de apoyo, sino una auténtica cultura de centro.

Y esta cultura no se construye solo con discursos. Se construye con experiencias. Con alumnado que aprende a observar su entorno. Con docentes que pueden conectar el currículo con problemas reales. Con municipios que entienden que la escuela también puede contribuir a transformar la ciudad.

La accesibilidad universal, además, no interpela únicamente a la discapacidad, aunque esta ocupe un lugar central. También habla de las personas mayores, de la infancia, de las familias con carritos de bebé, de las personas con dificultades temporales de movilidad, de las personas con dificultades de comprensión, de las discapacidades invisibles o de las personas cuidadoras. Habla, en definitiva, de cómo construimos entornos pensados para la diversidad real de la población.

En un momento en que muchas ciudades hablan de sostenibilidad, digitalización e innovación, conviene recordar una idea básica: una ciudad no es verdaderamente inteligente si no es accesible. Y una escuela no es realmente inclusiva si no ayuda al alumnado a comprender qué barreras impiden la participación de muchas personas.

No habrá ciudades inclusivas si antes no educamos en accesibilidad, diversidad y derechos. La accesibilidad universal también se aprende. Y aprenderla es una forma concreta de empezar a no dejar a nadie fuera.

Por Pep Esteba, impulsor de la Liga de Accesibilidad