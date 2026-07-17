La AEF celebra el VI encuentro de fundaciones comunitarias

Redeia, el CEAB y el IME impulsan un proyecto para proteger las macroalgas - REDEIA

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Fundaciones (AEF) y la Fundación Almería Tierra Abierta han celebrado el VI Encuentro Anual de Fundaciones Comunitarias con el objetivo de presentar ideas y tendencias que impulsen el avance y la consolidación de las capacidades de las fundaciones comunitarias.

El encuentro --celebrado los pasados 1 y 2 de julio-- también busca inspirar a los grupos promotores a culminar el proceso de constitución de sus fundaciones en los respectivos territorios y fortalecer las conexiones y el sentido de pertenencia dentro de la comunidad de Fundaciones Comunitarias, además de visibilizar los avances alcanzados y celebrar la comunidad de FCs, incorporando a los actores del ecosistema nacional e internacional.

"Para la Asociación Española de Fundaciones es un motivo de especial orgullo que este encuentro de fundaciones Comunitarias, con más de 60 participantes procedentes de toda España y de países como Francia, Argentina, Ucrania, Portugal e Italia. Y muy especialmente que sea acogido por la Fundación Comunitaria Almería Tierra Abierta, una fundación con tres años de trayectoria que forma parte de nuestro programa de impulso a las fundaciones comunitarias", aseguró en el evento la presidenta de la AEF, Pilar García Ceballos-Zúñiga.

Además, añadió que "esta cita es una gran oportunidad para conectar el conocimiento que tenemos desde la AEF con la experiencia directa de las fundaciones comunitarias que nos acompañan estos días y enriquecerlo con lo que está ocurriendo en los territorios y con las soluciones que las propias comunidades están construyendo".

La jornada comenzó con el II encuentro Territorios con Futuro que afrontó los retos que generan las migraciones cada vez más numerosas. El presidente de la Fundación Comunitaria Almería Tierra Abierta, Andrés García Lorca, sostuvo que el nacimiento de esta organización "es una respuesta a esos desafíos en un territorio en el que conviven más de medio centenar de nacionalidades, lo que lógicamente genera tensiones y problemas que debemos afrontar, porque éste es un fenómeno global que está ahí y que no podemos ni debemos ignorar".

Su directora, María Uceda, mencionó el informe para la erradicación de asentamientos que el grupo de vivienda de la fundación realizó en 2025, según las premisas de la Teoría del Cambio. De aquel trabajo han salido iniciativas como un sello para el reconocimiento de las buenas prácticas empresariales, sociales y de impacto positivo en la comunidad (con la colaboración de Agrocolor y de Cajamar) y la creación de un Seminario Permanente sobre Migraciones, Diversidad y Convivencia Intercultural, junto con el Centro de Estudios de las Migraciones y Relaciones Interculturales de la Universidad de Almería.

En el encuentro, los asistentes también abordaron cuestiones como las buenas prácticas y sostenibilidad social, la inversión de impacto y financiación de proyectos sociales o la regeneración urbana y arquitectura comunitaria, entre otras.

En la segunda jornada, miembros de Fondation de Lille (Francia), la Fundação Narciso Ferreira Vogal (Portugal), National Network of Local Philanthropy Development (Ucrania) y Laboratorio Público Privado (Argentina) presentaron el trabajo que llevan a cabo varias fundaciones comunitarias de esos países.

Por su parte, la secretaria general del Comité Económico y Social Europeo, Isabelle Le Galo Flores, intervino para reflexionar sobre los principales desafíos a los que se enfrenta Europa y el papel de las fundaciones comunitarias en la solución de esos retos y recordó que el CESE reconoció plenamente el valor estratégico y el impacto de la filantropía y las fundaciones comunitarias a través del dictamen de iniciativa titulado 'Filantropía europea: un potencial sin explotar'.

Además, las últimas fundaciones comunitarias creadas con el apoyo del programa de la AEF compartieron sus primeros pasos en la constitución de la fundación, cómo empezaron a generar confianza y abrieron nuevas vías para la participación como inicio de la construcción de procesos transformadores.

Las fundaciones comunitarias son organizaciones sin ánimo de lucro impulsadas por y para la ciudadanía con el fin de fortalecer el territorio en el que actúan, movilizando y canalizando recursos económicos, conocimientos y voluntades. Funcionan como una hucha colectiva que invierte en las prioridades de la comunidad y multiplica el impacto de la solidaridad local.