El OBERAXE detecta 40.861 mensajes de odio en redes en junio, un 31% más, y un volumen significativo contra Lamine Yamal

Lamine Yamal. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha detectado un total de 40.861 contenidos de discursos de odio y narrativas discriminatorias difundidos a través de Internet en el mes de junio, un 31,8% más que en mayo, según se desprende del boletín de monitorización de redes sociales correspondiente a junio de 2026. Además, recoge un "volumen significativo" de contenidos racistas e islamófobos contra el jugador de la selección española de fútbol Lamine Yamal.

Según el informe publicado este lunes, los mensajes que aludían a la inseguridad ciudadana, "en muchos casos descontextualizados o falsos", fueron los catalizadores en el 69% de los contenidos detectados, mientras que el ámbito deportivo, con un 16% de los mensajes monitorizados, constituyó el segundo factor desencadenante.

En concreto, durante la celebración del Mundial de Fútbol, el Observatorio detectó una "presencia significativa" de mensajes "racistas e islamófobos" asociados a selecciones nacionales, aficionados y deportistas. El informe recoge especialmente el "volumen significativo" de este tipo de contenidos difundidos en torno a Lamine Yamal.

Así, señala que la celebración de su primer gol en el torneo, mediante el gesto musulmán del suyud, fue utilizada para cuestionar su pertenencia y legitimidad como representante de la selección española, con comentarios como "nuestras raíces humilladas" , "moro asqueroso", "moros nunca" o "no es digno de ser español".

Además, las políticas públicas representaron el 11% de los contenidos analizados y estuvieron vinculadas principalmente a debates sobre medidas de inclusión e integración y al proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno. Por su parte, los contenidos relacionados con agresiones sexuales alcanzaron el 9% del total, mientras que los relacionados con terrorismo y llegada de embarcaciones representaron el 3% y el 2%, respectivamente, según el OBERAXE.

EL 61% DE LOS CONTENIDOS, RETIRADOS POR PLATAFORMAS

El informe, que se elabora a partir de los datos obtenidos por el sistema FARO, revela que la tasa de retirada por parte de las plataformas se situó en el 61%, cuatro puntos porcentuales por debajo de la registrada en mayo, cuando alcanzó el 65%.

En el caso de las comunicaciones realizadas por usuarios particulares, las plataformas retiraron el 10% de los contenidos denunciados, un porcentaje ligeramente inferior al observado el mes anterior. Asimismo, el 5% de los mensajes fue eliminado durante las primeras 24 horas tras el reporte, un 1% adicional durante las siguientes 48 horas y un 4% en el plazo de una semana.

Por otra parte, las comunicaciones gestionadas a través del canal de confianza o 'trusted flagger' registraron una tasa de retirada del 51%, dos puntos porcentuales menos que en mayo.

Por plataformas, TikTok registró la mayor tasa de retirada, con un 98% de los contenidos reportados eliminados, ocho puntos más que el mes mayo; X alcanzó una tasa del 93%, mientras que Facebook retiró el 62% de los contenidos notificados. Por su parte, Instagram eliminó el 32% de los mensajes reportados y YouTube alcanzó una tasa del 8%.

En cuanto a los 'grupos diana', el estudio muestra que las personas de origen norteafricano concentraron el 88% de los contenidos analizados, diez puntos más que en mayo; un 11%, contra personas musulmanas, 14 puntos menos que el mes anterior; un 7% contra afrodescendientes, cuatro puntos menos que en mayo. También se identificaron mensajes dirigidos contra personas procedentes de América Latina y contra la comunidad judía, según el OBERAXE.

LA MITAD SON MENSAJES QUE DESHUMANIZAN

En cuanto al tipo de contenido difundido, el boletín de junio destaca un "incremento significativo" de los mensajes que "deshumanizan o degradan gravemente" a los 'grupos diana'. Esta categoría alcanzó el 48% del total de contenidos monitorizados, 25 puntos más que el mes anterior.

Los mensajes que presentan a los 'grupos diana' como una amenaza representaron el 32% del total, mientras que aquellos que incitan a la expulsión alcanzaron el 10%. Asimismo, el 6% de los contenidos incluía mensajes que promovían la violencia, el 3% alababa a quienes atentan contra estos colectivos y el 1% fomentaba el descrédito de los grupos afectados.

Además, el 89% de estos discursos empleaban un lenguaje agresivo explícito mediante insultos, amenazas o descalificaciones dirigidas contra personas migrantes y otros grupos racializados. Además, un 10% recurrió a la ironía o al sarcasmo. Asimismo, el 32% de los contenidos incorporó imágenes, vídeos, memes o lenguaje codificado.