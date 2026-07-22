Redondo llama a alzarse contra la "ola de terrorismo machista" y arremete contra el negacionismo que "está matando"

1106207.1.260.149.20260722165231 La ministra de Igualdad, Ana Redondo. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha hecho un llamamiento a todos los españoles a "alzarse" contra la "ola de terrorismo machista" que está viviendo la sociedad española y ha arremetido contra el "negacionismo machista que está matando".

"Estamos sufriendo una ola de terrorismo machista. En las últimas horas, tres mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. El machismo mata, el machismo es violencia, es dominación y puede concluir en el asesinato de mujeres", ha advertido Redondo en un vídeo difundido por el Ministerio de Igualdad.

Ante esta situación, pide a "toda la democracia española" que "se alce en pie" y llama a los españoles a estar "unidos" en esta "lucha titánica" frente a la violencia machista y "frente al negacionismo".

"El negacionismo machista está matando mujeres y no se puede ser negacionista porque se envalentona a los violentos, se envalentona a los agresores, se valentona los machistas asesinos", añade.

Frente a ello, propone "construir una cultura de la paz, una cultura de la convivencia, una cultura de la igualdad donde los derechos humanos se respeten, sean de mujeres, sean de hombres".

Además, advierte de que no se puede ser "indiferente" frente a la violencia machista. "Están muriendo nuestras madres, nuestras hijas, nuestras vecinas, son mujeres con nombres y apellidos, con toda una historia y un proyecto de vida por delante", avisa.

Redondo también ha participado este miércoles en el acto de presentación del Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria.

En el marco de este acto, Samuel, víctima de violencia vicaria, ha subrayado que este proyecto de ley es lo más parecido a "una reparación a todo el daño" que vivieron tanto él como su madre.

"Cuando mi madre vivió la violencia por parte de mi padre y yo tambien no pudimos ni denunciar ni tuvimos ningún apoyo institutcional. Que se haga un acto como este y también que se desarrolle un proyecto de ley y después una ley, hace que si hay algo parecido a una reparación de todo el daño que hemos vivido, sea esto", ha destacado en un vídeo.

Por su parte, Isabel Martínez, de la plataforma 'Yo sí te creo', que representa a las "mamás protectoras" a nivel estatal ha ensalzado que "esta ley va a ayudar a abrir el camino a que por fin se dé credibilidad al relato de la mujer y que sus criaturas por fin sean creídas teniendo también la edad que tengan".

Asimismo, la experta en violencia vicaria Sonia Bacaro ha destacado que esta norma supone un paso para visibilizar este tipo de violencia contra las mujeres y ha pedido el apoyo de "todos los grupos parlamentarios" para sacar adelante esta ley.