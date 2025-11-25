El CEO de Bornay pide en Genera "un marco regulatorio estable para 2026 para que las empresas compitan en igualdad"

Proyectos eficientes de autoconsumo o gestión inteligente de energía pasan por el 'stand' de Bornay en Genera - BORNAY

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El CEO de la empresa de energía eólica Bornay, Juan de Dios Bornay, ha reclamado en la Feria Internacional de Energía y Medioambiente, Genera, "un marco regulatorio estable y valiente que permita a las empresas españolas competir en igualdad de condiciones y acelerar la transición energética real".

Durante tres jornadas, fabricantes nacionales e internacionales compartieron visión, tecnología y objetivos en un encuentro al que ha asistido la compañía, que cumplió oficialmente medio siglo durante la pandemia, e inauguró el pasado mes de octubre sus nuevas instalaciones en Castalla (Alicante).

La compañía -- que también cuenta con más de 12.000 proyectos desplegados en más de 80 países, desde la Antártida a zonas rurales de África y América-- contó con un 'stand' en el que se han llevado a cabo diversas conferencias sobre propuestas, proyectos y peticiones en los ámbitos de minieólica, autoconsumo, almacenamiento y gestión inteligente de energía, con foco en eficiencia, fiabilidad y servicio.

"Seguimos trabajando 55 años después con las mismas ganas e ilusión por un mundo más limpio, más justo y más humano. Por los valores, la pasión y la tozudez de su fundador, que han permitido a Bornay llevar energía donde antes no la había. Donde hay viento, ahí estamos; que el viento nos siga llevando muy lejos", ha concluido De Dios Bornay.