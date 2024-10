FMBBVA atiende a 1,7 millones de mujeres emprendedoras en situación de pobreza y un tercio vive en zonas rurales

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) atiende a tres millones de emprendedores en situación de pobreza, 1,7 millones mujeres, de las que un tercio de ellas vive en zonas rurales.

Así lo ha puesto de manifiesto el director de la FMBBVA, Javier M. Flores, en el acto 'El rol de las #MujeresRurales para lograr un desarrollo sostenible', que se ha celebrado este jueves, con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural.

Además, Flores ha asegurado que muchas de las dificultades que tienen estas mujeres "son comunes vivan donde vivan" y "exclusivas" de América Latina. "Y por eso, hoy buscamos soluciones compartidas y reconocer y fortalecer al mismo tiempo, su papel en la construcción de sociedades más prósperas, resilientes y sostenibles. Seguiremos trabajando para brindarles mejores oportunidades, no solo con servicios financieros, sino también con formación y asesoramiento que refuercen su empoderamiento económico y social", ha añadido.

Según ha recordado la Fundación, las mujeres rurales representan un tercio de la población del planeta y el 43% de la mano de obra agrícola, según ONU Mujeres. Sin embargo, menos del 15% de los propietarios de tierras en todo el mundo son mujeres, tal y como señala Naciones Unidas. Una desigualdad que también se da en el sector primario español que sigue siendo principalmente masculino: la mayor parte de los empresarios rurales son hombres, un 68% frente a un 32% de mujeres (Ministerio de Agricultura y Pesca).

En este sentido, la coordinadora de la Oficina Permanente para Europa del IICA, Soraya Villarroya, ha resaltado el importante rol de las mujeres rurales para impulsar un desarrollo sostenible e inclusivo. "Las mujeres rurales son agentes transformadores que están presentes e inciden en lograr sistemas agroalimentarios inclusivos y sostenibles. Desde IICA, creemos que es fundamental unir esfuerzos y apoyar a nuestros estados miembros en la reducción de estas brechas de género y en la visibilización y reconocimiento de sus aportes", ha asegurado.

Asimismo, la ganadera asturiana María Ángeles y la agricultora chilena Verónica han abordado en el acto los retos y dificultades comunes que tienen las mujeres rurales en España y en América Latina.

En el caso de María Ángeles, la Fundación ha apuntado que "es una de esas pioneras que ha roto estereotipos y se ha enfrentado a la incredulidad de quienes se acercan a su granja a comprar animales y le preguntan por el dueño". "La dueña soy yo", ha dicho la ganadera.

Por su parte, Verónica ha explicado que también sufrió la desigualdad en Chile. "Iba a pedir financiación y me decían que como yo era una mujer y no tenía contrato de trabajo no podían darme un crédito", ha afirmado. Sin embargo, contactó con otras mujeres rurales y juntas formaron el primer banco comunal rural de su zona gracias al apoyo de Fondo Esperanza, entidad chilena de la Fundación Microfinanzas BBVA. Cada una de las mujeres solicitó un crédito individual y avala a las demás. Después se reúnen periódicamente con una asesora para revisar los pagos, recibir capacitación y fortalecer sus redes de apoyo y su confianza.

"MUCHO CAMINO POR RECORRER" EN IGUALDAD

Actualmente, Veronica es dueña de una plantación de alcachofas y aguacates. Un trabajo que le permite conciliar su vida familiar y profesional. Algo que también tiene en común con María Ángeles, que puso en marcha su propia granja porcina hace más de 20 años para poder autogestionar su tiempo y atender a sus hijos. Las dos reconocen que se han producido avances en la igualdad de género en su sector aunque "aún quede mucho camino por recorrer".

Según el informe 'La situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)', la igualdad de género en la Agricultura eliminaría el hambre de 45 millones de personas. "Un dato que refleja el potencial de las mujeres rurales para impulsar el desarrollo agrícola, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza", ha agregado la Fundación.

Finalmente, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), Teresa López, ha recalcado que las mujeres son "la llave para lograr la sostenibilidad del sector agrario y del mundo rural". "Se ha de oír nuestra voz participando en igualdad por la justicia social, para la protección ambiental y para el progreso económico", ha concluido.