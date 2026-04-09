Fundación Inocente, Inocente entrega más de un millón de euros a 53 proyectos para acompañar a menores con cáncer - RTVE
MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
Fundación Inocente, Inocente ha celebrado el acto de entrega de más de un millón de euros en ayudas a 53 proyectos para acompañar a menores con cáncer y a sus familias.
Según ha informado RTVE, en esta edición, se han recibido 61 proyectos, de los cuales se han seleccionado 53, con una dotación total superior al millón de euros (1.007.226 euros) y un alcance estimado de más de 20.000 beneficiarios. Estas ayudas han sido financiadas gracias a las donaciones realizadas durante la 'Gala Inocente, Inocente', emitida por La 1 el pasado 28 de diciembre.
El objetivo de esta edición es el acompañamiento integral a menores con cáncer y sus familias, reforzado por líneas específicas de alojamiento y apoyo al desplazamiento, terapias y respiro familiar, así como una apuesta por la innovación tecnológica y la humanización hospitalaria.
El acto, celebrado en el Espacio Fundación Telefónica y presentado por Carolina Casado y Goyo González, ha contado con la presencia de José Velasco, presidente de la Fundación Inocente; María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE; Verónica Ortiz, presidenta de la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil, e Inés Temes, directora de Innovación social, Educación, Empleo y Voluntariado de Fundación Telefónica, así como Miriam García Corrales, directora de Entretenimiento de RTVE.
En los próximos meses, la Fundación Inocente resolverá su convocatoria de ayudas para proyectos de investigación en cáncer infantil que se encuentra en fase de evaluación por parte de la Agencia Estatal de Investigación.