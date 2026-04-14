Sánchez escribe una carta a la ciudadanía sobre la regularización, un acto de "justicia" pero también de "necesidad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo chino, Xi Jinping, en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín. - MONCLOA

Dice que es un acto de "normalización" y que "gracias al dinamismo" de los migrantes "la economía española es hoy la que más crece en Europa"

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado este martes una carta dirigida a la ciudadanía para defender la regularización de personas migrantes, un acto de "justicia" con la historia de España y de "necesidad" ante una sociedad que "envejece".

Así lo ha expresado el presidente en la misiva, recogida por Europa Press, en la que dice sentir "orgullo de ser español". "Porque hoy demostramos, una vez más, que España avanza cuando su sociedad se implica", ha señalado.

Sánchez ha explicado que la aprobación de hoy se produce "gracias a cientos de organizaciones y a más de 600.000 personas que, durante años, han trabajado sin descanso para llevar esta iniciativa al Parlamento a través de una Iniciativa Legislativa Popular".

El presidente ha apuntado que la iniciativa ha logrado "algo insólito en tiempos de polarización: la capacidad de unir". "Ha contado con el respaldo de la Iglesia, de los sindicatos, de los empresarios y de una sociedad civil que comparte un objetivo claro: mejorar la vida de sus vecinos y, con ello, hacer de España un país mejor", ha señalado.

Sánchez ha puesto en acento en que esta regularización es, "ante todo, un acto de normalización". "De reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana. Personas que cuidan a nuestros mayores. Que trabajan para que los alimentos lleguen a nuestras mesas. Que innovan, que emprenden, cuyos hijos comparten aulas, juegos y futuro con los nuestros. Personas que construyen la España rica, abierta y diversa que somos -y la que aspiramos a ser", ha destacado.

"Es también un acto de justicia con nuestra propia historia. Con nuestros abuelos y abuelas, que emigraron a América y a Europa en busca de una vida mejor. Con nuestros hermanos y hermanas que se vieron obligados a marcharse tras la crisis de 2008. Ellos ayudaron a levantar las sociedades que los acogieron. Y con sus remesas y con todo lo aprendido fuera, contribuyeron también a modernizar España", ha explicado.

En este contexto, Sánchez llama a no engañarse y sostiene que esta regularización no es solo un acto de justicia, sino que es también una "necesidad". "España, como otros países europeos, envejece. Sin nuevas personas trabajando y cotizando, nuestra prosperidad se frena, nuestra capacidad de innovar se debilita y nuestros servicios públicos -sanidad, pensiones, educación- sufren", ha indicado.

Pedro Sánchez ha asegurado que "gracias al dinamismo" de las personas migrantes "la economía española es hoy la que más crece en Europa y la que más oportunidades de empleo crea". "Para quienes vienen de fuera y para quienes nacieron aquí", ha apostillado.

"RECONOCER DERECHOS PERO TAMBIÉN EXIGIR OBLIGACIONES"

Según el presidente, "ni la tecnología ni la automatización van a resolver solas este reto en los próximos años". "El camino es claro: integrar mejor, ordenar mejor y canalizar todo el potencial de quienes ya viven entre nosotros. Porque ese es el verdadero sentido de esta regularización: reconocer derechos, pero también exigir obligaciones", ha remarcado.

"Que quienes ya forman parte de nuestra vida cotidiana lo hagan en igualdad de condiciones, contribuyendo al sostenimiento de nuestro país y de nuestro modelo de convivencia", ha precisado.

Sánchez dice ser consciente de que las migraciones plantean "desafíos" y ha agregado que "sería irresponsable negarlo", pero ha defendido que la regularización es "la mejor respuesta para afrontar muchos de ellos" porque "la integración solo es posible desde la regularidad" y "desde el acceso a un empleo digno, desde la contribución al sistema, desde la participación plena" en la sociedad.

"Hoy tenemos dos caminos. El de quienes quieren sembrar el miedo, enfrentar a unos con otros y condenar a miles de personas a la exclusión. O el de quienes entendemos que la migración es una realidad que debe gestionarse con responsabilidad, integrarse con justicia y convertirse en prosperidad compartida. España siempre ha elegido el segundo camino. Lo hemos hecho antes. Y lo volvemos a hacer hoy", ha concluido.