Fundación ONCE convoca 'Talento Challenge', el concurso juvenil para desarrollar proyectos con impacto social

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE ha lanzado la cuarta edición de 'X Talento Challenge', el concurso social que invita a jóvenes de entre 14 y 21 años a convertir sus ideas en proyectos reales y con impacto positivo en la sociedad. El certamen está destinado a jóvenes que cursen ESO, Bachillerato o Formación Profesional Básica y Media, así como a miembros de entidades juveniles, asociaciones, scouts o centros de discapacidad.

En todos los casos, los interesados deberán formar parte de un equipo de entre cinco y diez miembros compuesto por participantes con y sin discapacidad y tutelado por uno o dos personas. Cada grupo tendrá la oportunidad de competir por premios de 5.000 euros para hacer realidad sus iniciativas.

El concurso no solo impulsa la creatividad y la innovación, sino que también fomenta competencias clave del siglo XXI como el liderazgo, la digitalización, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, el pensamiento emprendedor o la gestión financiera.

La competición se divide en dos etapas: la primera de ellas de octubre de 2025 a enero de 2026 y la segunda desde este mismo mes hasta abril del 26. En la fase inicial, los equipos deberán presentar una primera idea de proyecto utilizando una plantilla facilitada por la organización y el jurado seleccionar las 25 mejores iniciativas en función de criterios como creatividad, impacto social, nicho de oportunidad y viabilidad.

En la segunda etapa, los grupos finalistas contarán con mentorías de profesionales del ámbito empresarial, Fundación ONCE y empresas colaboradoras. Con su apoyo, tendrán que elaborar un plan detallado de proyecto y una ficha de competencias de cada integrante.

De los 25 finalistas, se escogerán dos equipos ganadores que recibirán 5.000 euros cada uno para ejecutar su propuesta. Además, los miembros de los grupos vencedores obtendrán una tarjeta regalo de 100 euros y sus tutores una tableta en reconocimiento a su implicación.