Fundación ONCE formará a 105 personas con discapacidad para trabajar en movilidad eléctrica y economía circular. - FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE, a través de la Asociación Inserta Innovación, ha puesto en marcha el proyecto 'Ecocapacita' con el objetivo de formar a un total de 105 personas con discapacidad en sectores clave para la transición verde, como la movilidad eléctrica y la economía circular.

"La iniciativa permitirá que 105 personas con discapacidad de distintos territorios de España mejoren su empleabilidad mediante formación especializada en profesiones vinculadas a la movilidad eléctrica, las baterías y la economía circular, ámbitos estratégicos para la transición ecológica y el desarrollo industrial sostenible", ha explicado la Fundación.

A través de este programa, los participantes podrán acceder a tres itinerarios formativos especializados y orientados a responder a las necesidades reales de las empresas del sector, según ha informado Fundación ONCE en un comunicado.

En concreto, la Fundación ha detallado que la capacitación técnica se ha diseñado para formar a los alumnos como operarios de montaje en fábricas de baterías y cargadores de vehículos eléctricos, operarios de cadena de montaje en fábricas de vehículos eléctricos y sus componentes, y operarios de planta de tratamiento y valorización de residuos y baterías.

Asimismo, la formación incorpora un módulo de competencias transversales esenciales para el empleo, entre las que se incluyen el trabajo en equipo, la comunicación, la organización del trabajo, la resolución de problemas y la autonomía personal, además de contenidos específicos sobre igualdad de oportunidades y de género, habilidades blandas y competencias digitales básicas.

El primero de los cursos de este proyecto arranca este miércoles, 14 de octubre, en Málaga y se extenderá hasta el próximo 24 de noviembre de 2026. Esta acción inicial capacitará a las personas con discapacidad para realizar operaciones de recogida, manipulación, clasificación y valorización de residuos urbanos, industriales y baterías de litio, garantizando el cumplimiento de la prevención de riesgos laborales y la protección del medio ambiente.

Con esta actuación, Fundación ONCE "apuesta por un modelo de formación que conecta directamente a las personas con discapacidad con las oportunidades emergentes del mercado laboral", como ha matizado la entidad. Las personas interesadas pueden solicitar más información o formalizar su inscripción a través del correo electrónico cursos.empleaverde@gen.fundaciononce.es o en el teléfono 605066919.