Guardia Civil y Fundación ONCE, galardonadas en Viena por su guía comunicativa de pictogramas

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La guía de pictogramas impulsada por Fundación ONCE y la Guardia Civil para facilitar la comunicación entre la benemérita y personas con dificultades cognitivas, trastornos del habla, discapacidad auditiva o bajo nivel de alfabetización, ha sido reconocida por la Conferencia Internacional Zero Project, que finaliza este viernes en Viena (Austria).

En esta edición, la conferencia ha abordado cómo garantizar la accesibilidad en contextos de emergencia, crisis humanitarias y situaciones imprevistas y ha seleccionado a un total de 81 proyectos ganadores de todo el mundo, entre los que figura la citada guía de pictogramas de Fundación ONCE y Guardia Civil, como han dado a conocer en un comunicado.

En ella, se recogen situaciones de emergencia ante las que se pueden ver las personas con dificultades cognitivas, como robos, agresiones, accidentes o trámites que requieren del uso de alguno de estos dibujos o de la combinación de varios para explicarlo.

Así, una primera página de uso genérico permite a los guardias civiles dirigirse a estas personas para conocer su estado y preguntarles qué ha ocurrido. Una vez definido el problema, los agentes acudirán al anexo correspondiente de la guía que contendrá la secuencia lógica de acciones específicas encaminadas a dar una solución a la incidencia planteada.

Integrada en tablets y ordenadores de patrulla y disponible en español, inglés y francés para que los turistas extranjeros puedan comunicarse de manera más eficiente con cualquier patrulla de la Guardia Civil, la guía se incorpora como buena práctica de accesibilidad en la base de datos internacional de Zero Project, que difunde soluciones innovadoras para un mundo sin barreras.

En su primer día de trabajo, la conferencia acogió la jornada 'Un futuro accesible en un mundo en transformación: Tecnologías que configuran la preparación de emergencias', organizada por AccessibleEU - el Centro Europeo de Accesibilidad liderado por Fundación ONCE- y Zero Project, con el fin de visibilizar experiencias de personas con discapacidad en situaciones de crisis (conflictos, migración, desastres ambientales) y presentar avances tecnológicos accesibles que mejoran la respuesta inclusiva ante emergencias.

En este contexto intervino la responsable del Departamento de Accesibilidad Tecnológica de Fundación ONCE, Lourdes González, quien reclamó que "los planes de emergencia que se diseñen incluyan las necesidades que tienen las personas con discapacidad y otros colectivos como las personas mayores, para no dejar a nadie atrás".

Además, informó de las actuaciones que lleva a cabo la entidad en la atención a personas con discapacidad en situaciones de emergencias desde 2019. Así, explicó que, desde esa fecha, Fundación ONCE ha formado a más de 3.000 profesionales involucrados en la gestión de emergencias en ámbitos como el entorno forestal, playas, centros educativos o el Camino de Santiago, entre otros, y que ha aportado este conocimiento a Guardia Civil, Policía Nacional, INFOCA, Cruz Roja y Universidad Autónoma de Barcelona.

González señaló también que "el valor añadido" de Fundación ONCE en estos proyectos, además del conocimiento técnico que aporta en materia de accesibilidad y atención a colectivos vulnerables, es la participación directa de profesionales con discapacidad, lo que hace que los expertos que reciben las formaciones "desarrollen una mayor empatía al conocer ejemplos reales".

Así destacó que, entre otros conocimientos, se transmite cómo guiar a las personas ciegas, cómo gestionar el desplazamiento de personas que utilizan silla de ruedas, la comunicación con personas sordas o el trato adecuado a animales de asistencia ante una emergencia.

La Conferencia anual del Proyecto Zero Project se celebra hasta el 20 de febrero en la Oficina de Naciones Unidas en Viena. Cada año, reúne a responsables políticos, organizaciones sociales, expertos en accesibilidad y empresas innovadoras de todo el mundo para debatir sobre accesibilidad, TIC y respuesta ante situaciones de crisis.