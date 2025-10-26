'IncluvIA', el proyecto que creará centros de innovación social que den empleo a personas con discapacidad

Archivo - Una mujer en silla de ruedas en unas oficinas - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MADRID, (EUROPA PRESS)

El proyecto europeo 'IncluvIA' se ha puesto en marcha con el objetivo de desarrollar, al menos, cinco centros de innovación social especializados en la inclusión laboral de personas con discapacidad, usando como principal herramienta la Inteligencia Artificial (IA).

Así, sus impulsores se han comprometido a la puesta en marcha de al menos cinco centros 'Neurone IncluvIA' piloto en Zamora, Guipúzcoa, Madrid, Occitanie en Francia y la región de Beiras y Serra da Estrela en Portugal. Estos centros estarán diseñados como pequeños hub de conocimiento y oportunidad.

La primera reunión del proyecto ha tenido lugar en la sede de Fundación ONCE en Madrid, donde su director general, José Luis Martínez Donoso, ha reieterado el compromiso de la organización con la innovación para lograr "la plena integración" de las personas con discapacidad.

Con esta red, se busca no solo facilitar el acceso al empleo existente, sino también crear nuevos puestos de trabajo y nuevas oportunidades de formación en tecnologías de vanguardia, promoviendo así una "sociedad más justa y equitativa para todos", como ha destacado Martínez Donoso.

De esta forma, en los tres años que dura el proyecto, se espera capacitar a 250 personas. De ellas, 225 serán personas con discapacidad que se convertirán en profesionales con altas competencias digitales y 25 serán los profesionales que se formarán como expertos y tutores de esta nueva red.

Asimismo, se desarrollará una plataforma digital trasnacional que servirá de puente entre el talento de las personas y las empresas. Así, se pretende hacer frente a un triple reto: mejorar el empleo del colectivo de personas con discapacidad mediante el intercambio de los modelos de inserción, eliminar las barreras a las que se enfrenta este colectivo cuando quiere acceder a la formación en competencias digitales y ofrecer una mejora en su calidad de vida.

Esta iniciativa --cofinanciada por FEDER en el marco de Interreg SUDOE-- cuenta como socios con organizaciones de España, Portugal y Francia. Liderados por Fundación ONCE, en estos centros colaboran la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), el Ayuntamiento de Zamora, Algoritmo Artificial Intelligence, Uriopss Occitanie, APF France Handicap y Associaçao de Municipios da Cova da Beira (Portugal). Cuenta además con entidades asociadas como CyberTIX Simulation Technologies, S.L, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Diputación Foral de Guipúzcoa.