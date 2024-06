Leroy Merlin lanza los talleres de reparación de productos 'Repair Café' para impulsar la economía circular

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Leroy Merlin ha puesto en marcha los nuevos talleres 'Repair Café' con los que ofrece a los clientes la posibilidad de reparar sus aparatos electrónicos para darles una segunda vida, según ha informado la compañía.

Esta iniciativa se ha estrenado en las tiendas de Leroy Merlin de Marbella (Andalucía) y Majadahonda (Madrid). Tras ambas jornadas, se ha logrado una tasa de reparación del 62% de los productos, mientras que un 33% requirió piezas de repuesto que fueron indicadas a los clientes para que pudieran adquirirlas, junto con instrucciones detalladas para completar la reparación en casa. En total, se lograron salvar de acabar como residuos 37,2 kilos de productos, dándoles una segunda vida.

Estos talleres forman parte de la apuesta de Leroy Merlin por una economía circular centrada no solo en una reducción de la huella ambiental de la compañía, sino en la creación de nuevos servicios de economía colaborativa a disposición de los clientes, para fomentar la cultura de la reparación y la del 'Do It Yourself'.

En España, según datos del último estudio 'Marcas con Valores', el 81% de los ciudadanos españoles manifiestan preocupación por dar una segunda vida a los productos que poseen, ya sea reparándolos, vendiéndolos, prestándolos o regalándolos.

Los talleres 'Repair Café' se unen a otras iniciativas de Leroy Merlin que fomentan la economía circular como 'Casi Perfectos', con la que la compañía recupera productos de devoluciones con pequeños daños estéticos para poder volver a ponerlos a la venta; el servicio de reparación y postventa ‘WeCare’ o el servicio de alquiler de productos y herramientas, disponible en su web y tiendas. Además, Leroy Merlin ha puesto en marcha una red de embajadores de sostenibilidad entre sus empleados para que ésta permee en todos los niveles de la organización.