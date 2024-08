El Maillot Solidario regresa a La Vuelta 2024, impulsado por AS para apoyar a Bicicletas Sin Fronteras

El Maillot Solidario regresa a La Vuelta en su edición de 2024, impulsado por AS

El Maillot Solidario regresa a La Vuelta en su edición de 2024, impulsado por AS Deporte en Positivo en colaboración con Santini, para premiar la deportividad en carrera entre los corredores del pelotón y apoyar la labor de la ONG española Bicicletas Sin Fronteras (BSF) que proporciona bicicletas como transporte escolar para niños y jóvenes vulnerables en Senegal.

"El Maillot Solidario en La Vuelta a España supone para AS un capítulo más en nuestro trabajo de lo que hemos llamado AS Deporte en Positivo, una campaña que básicamente consiste en desarrollar todo tipo de actividades, proyectos, eventos y encuentros que permitan explotar los valores que tiene el deporte, más allá de lo que es meramente el deporte", ha explicado Vicente Jiménez, director de AS.

Asimismo, ha añadido que esta iniciativa les permite ayudar a jóvenes estudiantes de África para obtener una mejor educación "gracias a un salto de calidad tan sencillo como es disponer de una bicicleta". "De esa manera el deporte, en este caso el ciclismo, se convierte en un vehículo que nos permite alcanzar logros humanos que para nosotros son muy importantes", ha destacado Vicente Jiménez.

Javier Guillén, director general de La Vuelta, sostiene que en la prueba creen "firmemente en el poder transformador de la bicicleta no solo como deporte, sino como medio de desarrollo social y económico". "Nos enorgullece enormemente que nuestra carrera sea una plataforma para apoyar iniciativas como las de Bicicletas Sin Fronteras y para contribuir a generar un impacto positivo de tantos jóvenes en Senegal", ha subrayado.

Según ha informado AS, la elección del Maillot Solidario recae en un grupo de periodistas deportivos corresponsales en La Vuelta que, al terminar cada etapa, comunican quién ha sido y por qué el ciclista más solidario de la jornada. El maillot se entrega en el control de firmas, antes de la salida de la siguiente etapa.

El jurado está formado por Juan Gutiérrez (AS), Dani Miranda (AS), Borja Cuadrado (SER), Iñigo Markinez (SER), Santi Blanco (La Vuelta), Jordi Quixano (EL PAÍS) y Carlos de Andrés (TVE).

El conocido como "maillot del abrazo" está producido por la marca de maillots Santini Cycling, que colabora en esta iniciativa desde su primera edición y que este viernes pone a la venta esta prenda solidaria en su web y en www.maillotsolidario.org.

"Estamos encantados de poder apoyar, a través El Maillot Solidario, a la ONG Bicicletas Sin Fronteras y hacer nuestra aportación a este proyecto que proporciona bicicletas a niños y jóvenes senegaleses, mejorando su acceso a la educación y transformando sus vidas", ha declarado la directora general de Santini Cycling, Mónica Santini.

El Maillot Solidario es una idea de Jorge Martínez, director creativo de esta iniciativa, para quien "haber logrado convertir la solidaridad en un maillot portado, deseado, y celebrado por los grandes nombres del pelotón, no solo constituye un éxito y un orgullo, sino la oportunidad de reivindicar aquello que constituye la esencia de cualquier deporte, pero, sobre todo, la esencia de la vida".

"Este año aspiramos a que el Maillot Solidario, además de consolidarse como el merecido reconocimiento a los gestos solidarios de los corredores, llegue al gran público y pueda dar visibilidad al mensaje que hay detrás de todo esto: que las bicicletas tienen un gran poder transformador en las zonas rurales de países africanos como Senegal. Así que nuestro objetivo es que haya muchísima gente que compre y luzca el maillot que abraza un mundo mejor, para que podamos seguir entregando bicicletas y transformando futuros", ha indicado el fundador y director de proyectos de Bicicletas Sin Fronteras (BSF), Romà Boule.

En la actualidad, hay más de 9.000 alumnos en Senegal que se benefician del programa que apoya la venta del Maillot Solidario. Además, implica a la comunidad local a través de la puesta en marcha de talleres de reparación y formación de mecánicos. "Los resultados de años de colaboración con centros educativos confirman que la bicicleta de BSF mejora el rendimiento escolar de los beneficiarios, aumentando del 31% al 57%, el porcentaje del alumnado que accede a la universidad", han añadido los impulsores de la iniciativa.

El maillot de la solidaridad se estrenó en La Vuelta 2023 y entre los ganadores estuvieron Robbe Ghys, Andreas Kron, Egan Bernal, Matevz Govekar, Geraint Thomas, Sepp Kuss, David González, Thomas de Gendt, Michael Storer, Imanol Erviti, Filippo Ganna, Andrey Zeits, Mattia Cattaneo, Romain Bardet, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, Mikel Landa, Pelayo Sánchez, Primoz Roglic y Luis León Sánchez.