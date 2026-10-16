Málaga acoge el encuentro de la Red de Unidades de Igualdad que debate sobre políticas universitarias de inclusión

La Universidad de Málaga acoge el XIX Encuentro Anual de la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria (Ruigeu). - UMA

MÁLAGA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) se ha convertido este jueves en la anfitriona del XIX Encuentro Anual de la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria (Ruigeu), que ha reunido a las unidades de Igualdad de las universidades públicas españolas y de las privadas adheridas a esta red para debatir sobre políticas de inclusión en este ámbito.

El acto inaugural ha contado con la participación de la vicerrectora de Igualdad y Política Social de la UMA, María José Berlanga; el vicerrector de Investigación y Divulgación Científica, Pedro Maireles; y el concejal del Área de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad de Málaga, Francisco Manuel Cantos.

También ha estado la presidenta de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, María Teresa Verdugo; y la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social de la Universidad de Alicante, Carmen Vives Cases, han informado desde la institución malagueña en una nota.

Berlanga ha señalado que este foro representa "una magnífica oportunidad para sumar esfuerzos en torno a un proyecto común". En su intervención, ha defendido que los avances en igualdad "no se logran de forma aislada", sino que se benefician de "una cooperación constante entre instituciones".

Asimismo, ha añadido que, aunque en las últimas décadas se ha progresado notablemente en programas y estructuras de Igualdad, "el reconocimiento de un derecho no garantiza su cumplimiento efectivo". Por ello, ha instado a que las normativas se traduzcan en "cambios y actitudes reales", así como a "evaluar y mejorar continuamente" los resultados en materia de igualdad.

En la misma línea, Maireles ha subrayado la necesidad de impulsar estas unidades y compartir buenas prácticas. Asimismo, ha incidido en que la educación superior no debe limitarse a formar a buenos profesionales, sino que tiene la responsabilidad de "ser ejemplo y liderar los avances en equidad".

Finalmente, ha detallado algunos desafíos, como la aplicación de la perspectiva de género en la docencia, la investigación, la transferencia y el emprendimiento.

El resto de los representantes institucionales han coincidido en destacar la relevancia de consolidar espacios de debate y cooperación que permitan compartir buenas prácticas, reforzar el liderazgo de las oficinas y unidades de igualdad y avanzar de forma conjunta hacia la excelencia en esta materia dentro de la educación superior.

A continuación, la presidenta de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, María Teresa Verdugo, ha impartido la conferencia inaugural 'De los derechos reconocidos a los derechos efectivos: el desafío de la igualdad y el impacto transformador de la Universidad'.

'Cómo construir una academia humanizada y sostenible', a cargo de la catedrática de la UMA Mercedes Siles, ha sido otra de las ponencias de la jornada, que se ha completado con sesiones de trabajo de los grupos de la red.

El foro anual de Ruigeu se constituye como un encuentro ya consolidado de coordinación académica e institucional, orientado al intercambio de experiencias, al análisis de retos comunes y a la generación de propuestas innovadoras en el ámbito de la gobernanza universitaria, la gestión del talento, la atención a la diversidad y el compromiso social de las universidades.

En este sentido, este foro reúne a responsables y personal técnico de las unidades de igualdad del sistema universitario español y genera un espacio de reflexión, intercambio de buenas prácticas y trabajo conjunto en torno a los retos actuales en materia de igualdad en el ámbito universitario.

Entre sus objetivos destacan la colaboración y la comunicación y difusión conjuntas; la elaboración de propuestas para generar políticas y acciones comunes; y la representación colectiva y el establecimiento de vínculos para fomentar la defensa de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las universidades.

El XIX Encuentro Anual de la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria continúa este viernes en el Rectorado de la Universidad de Málaga con la celebración de la Asamblea General y la conferencia 'Hacia un modelo integral: transferencia, emprendimiento e Igualdad en la universidad. Claves para la colaboración entre Vicerrectorados de Transferencia y Unidades de Igualdad'.

Asimismo, se presentará el proyecto 'La agenda de género de los ODS en la UAM: Fortalecimiento de sus capacidades para ser un entorno más igualitario, inclusivo, diverso, seguro y cuidadoso'.