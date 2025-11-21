Más de 600 profesionales y 150 empresas participan en Academia REDI, el foro sobre diversidad e inclusión LGBTI

300 Profesionales Y Más De 150 Empresas Participan En El Foro Academia REDI Para Avanzar En Inclusión Y Diversidad LGTBI - REDI

Cerca de 600 profesionales (300 de manera presencial y 300 en streaming) y más de 150 empresas han participado en la cuarta edición de la Academia REDI, la jornada de formación LGBTI organizada por la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBTI (REDI). El foro busca ayudar a las compañías a avanzar en políticas inclusivas en esta materia.

Celebrado en el Espacio Ventas de Madrid, el encuentro ofreció talleres formativos en diferentes áreas de la gestión de la DEI LGBTI impartidos por REDI y complementados con la experiencia y casos prácticos de compañías asociadas como Coca-Cola Europacific Partners, Correos, Deloitte, Freshfields, LVMH, ManpowerGroup, SAP y Suntory Global Spirits.

Además, Banc Sabadell, Enagás, Nestlé y Telefónica participaron en un espacio de diálogo en el que compartieron su experiencia, los retos que se han encontrado y aprendizajes obtenidos en el desarrollo y negociación del Plan de medidas LGBTI, requerimiento normativo exigido para empresas de más de 50 personas trabajadoras conforme a la Ley 4/2023 y el Real Decreto 1026/2024.

El evento culminó con la bienvenida oficial a una veintena de nuevas empresas que se han incorporado recientemente al ecosistema REDI. En total, 2.800 personas han participado en la Academia REDI a lo largo de sus cuatro ediciones, consolidando este espacio como un referente en la promoción de la diversidad e inclusión LGBTI en el ámbito empresarial.

NUEVAS EMPRESAS ADHERIDAS A REDI

Entre las compañías que se han sumado al ecosistema REDI en el último semestre se encuentran grandes corporaciones como BBVA Technology, Cigna Healthcare, Granada CF, Grupo DISA, Hero, Iryo, Kenvue, Kutxabank, Parques Reunidos, Puratos y Siemens Energy.

Dentro de las medianas empresas, han entrado Facialteam, FORLOPD, FTI Consulting, Lundbeck, Metro Sevilla y Sysmex. Por su parte, las pequeñas empresas que se han unido a la red son Alejandro Caro Consulting, Build to Zero, Chess Global, Instituto Médico RV, Kalidoskopio, Marta, cariño!, Orlander y Synaptik Analytics.

Además, como organización colaboradora se ha adherido Igualia. Por último, dentro de la categoría de instituciones del sector público, se ha dado la bienvenida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"La diversidad fortalece a las organizaciones, impulsando la creatividad y el bienestar. Cada persona merece desarrollarse profesionalmente en un entorno libre de prejuicios. Nos enorgullece ver cómo cada vez más empresas se comprometen con una inclusión auténtica y una igualdad real", ha afirmado el presidente de REDI y socio de Uría Menéndez, Borja Sainz de Aja.