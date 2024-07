Trabajadores de Grupo Social ONCE celebran la creación de empleo en 2023: "He aprendido que valgo más de lo que pensaba"

Trabajadores de Grupo Social ONCE, como David Alejandro Marcano, Alexandra Sobrino Hernández o Lidia Ruiz, celebran los 3.187 empleos creados por la entidad el pasado año 2023 - ONCE

La inversión social global superó los 247 millones de euros

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Grupo Social ONCE, como David Alejandro Marcano, Alexandra Sobrino Hernández o Lidia Ruiz, han celebrado este miércoles los 3.187 empleos creados por la entidad el pasado 2023. Lidia ha destacado que, gracias al programa de Talento Femenino, ser vendedora de la ONCE le ha enseñado que vale "más" de lo que ella "pensaba".

"He aprendido que puedo valer más de lo que pensaba. Este trabajo me ha dado una estabilidad no solo económica, también personal. Me ha supuesto algo de futuro, quiero seguir aprendiendo", ha añadido en rueda de prensa, donde se han presentado los datos del Grupo Social ONCE durante 2023 tanto a nivel estatal, como la labor desarrollada en la Comunidad de Madrid.

Por su parte, David Alejandro --joven venezolano con discapacidad visual de 25 años que llegó a España en 2020-- ha asegurado que el apoyo que ha recibido en materia de rehabilitación o empleo ha sido tan importante como el apoyo en lo social, y ha precisado que gracias al deporte ha "hecho amigos", para después desear que la creación de empleo vaya "a más, siempre".

Otras de las trabajadoras de Grupo Social ONCE que han asistido a la presentación ha sido la técnico del área de personas de Ilunion, Alexandra Sobrino Hernández, que tras trabajar fuera de España, ha reconocido estar orgullosa de un proyecto "único en el mundo".

"Siempre estaré agradecida de que se haya apostado por el talento femenino. En mi caso, apostar por una mujer de 45 años que es madre y, además, tiene una discapacidad", ha explicado.

3.187 EMPLEOS EN 2023

El Grupo Social ONCE creó en 2023 un total de 3.187 empleos entre ONCE, Fundación ONCE e Ilunion, lo que supone un crecimiento del 4,6% en el número de trabajadores hasta los 71.892, con el propósito de alcanzar una plantilla de 75.000 personas en los próximos meses, según revela el Informe de Valor Compartido 2023 del Grupo, presentado este 31 de julio en Madrid.

En concreto, de los datos se desprende que, de los casi 72.000 empleados actuales, un 61,6% son personas con discapacidad (44.297) y un 44,4% son mujeres (31.940 trabajadoras).

Además, el informe revela que todas las áreas que componen el Grupo Social ONCE son responsables en 2023 de 1 de cada 191 puestos de trabajo que hay en España, es decir, el 0,52% del empleo total; y capaces de generar 1 de cada 369 euros de la riqueza nacional, es decir, el 0,27% del PIB.

Estos datos, según señala el Grupo, se apoyan en una mejora de los ingresos, impulsados por el crecimiento en un 8,1% de las ventas de loterías sociales de la ONCE, hasta los 2.623,8 millones de euros, un "récord histórico". Por su parte, Ilunion logró 1.142,8 millones de euros en ventas, tras crecer un 14%.

"Somos un gran equipo que convierte íntegramente sus ingresos en nuestro más preciado bien: más y más inversión social; más y más acción social; más y más formación; más y más educación; más y más empleo", ha destacado el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda.

Asimismo, según el informe, la inversión social global superó los 247 millones de euros, centrada en servicios sociales para personas ciegas o con discapacidad, empleo, educación, accesibilidad e innovación.

En el capítulo de prestaciones a personas ciegas o con discapacidad visual, facilitó cobertura para 70.997 afiliados y afiliadas a la ONCE, con especial atención a 3.390 personas con sordoceguera y 7.187 estudiantes incorporados en más de un 99% a las aulas ordinarias.

El informe también destaca que, en 2023, se incorporaron a la ONCE un total de 3.377 personas que perdieron la visión y se entregaron gratuitamente 130 perros guía para otros tantos usuarios ciegos. Además, señala que se intensificó la atención a personas extranjeras ciegas residentes en España con cobertura de 621 alumnos y alumnas y 102 adultos de 65 nacionalidades.

En la rueda de prensa, la presidenta del Consejo Territorial, Mª Teresa Rodríguez Peco, ha informado de que, a nivel nacional, se atendieron a 640 menores ciegos, y en la Comunidad de Madrid se prestó servicio a 20 adultos de diferentes nacionalidades.

En cuanto a Ilunion, como proyecto empresarial del Grupo Social ONCE, con sus seis divisiones, 50 líneas de negocio y 485 centros con presencia en todas las comunidades autónomas y, en muchas ocasiones, en lugares de la conocida como 'España vaciada', logró un récord de facturación de 1.142,8 millones de euros, un 14% más.

Además, afianza su expansión internacional, sobre todo en Portugal y en Colombia. En este país iberoamericano cuenta con 349 trabajadores, de los que 193 tienen algún tipo de discapacidad.

2.290 PROYECTOS APOYADOS POR FUNDACIÓN ONCE

Por otro lado, el documento pone de manifiesto que la labor de Fundación ONCE se intensificó gracias al incremento de aportación por parte de la ONCE (80 millones de euros) y la inversión lograda como organismo gestor de las ayudas procedentes del Fondo Social Europeo (30 millones), que permitieron ahondar en los planes de empleo y formación (con una inversión de 96 millones de euros) y de accesibilidad, a los que se destinaron 31 millones más.

De esta manera, la Fundación aprobó y apoyó financieramente 2.290 proyectos de 967 entidades que trabajan con las personas con discapacidad, entre las que distribuyó 127,8 millones de euros; firmó 105 convenios de accesibilidad, con 33 estudios de investigación y 219 informes, y ofreció 1.562 becas para jóvenes con discapacidad.

"El Grupo Social ONCE se agarra con fuerza a la pértiga que le ofrece la sociedad española cada día para subir al pódium de la inclusión, para lograr una gran marca capaz de mantener la confianza de la ciudadanía", ha remarcado Carballeda.