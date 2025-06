Acción contra el Hambre presenta su modelo con microcredenciales universitarias para impulsar el empleo verde

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Acción contra el Hambre ha presentado este lunes su modelo con microcredenciales universitarias para impulsar el empleo verde, durante la jornada 'Puente hacia la empleabilidad', un espacio para el diálogo y el intercambio donde se han reunido profesionales del ámbito de la inclusión, el empleo verde y la innovación formativa para reflexionar sobre las oportunidades que ofrece la economía verde en la inserción sociolaboral.

Este encuentro, que forma parte del proyecto europeo 'Green at You', pone el foco en una de las principales innovaciones que introduce esta iniciativa: la incorporación de microcredenciales reconocidas oficialmente. Una herramienta que permite acreditar competencias formativas mediante créditos ECTS , incluso en perfiles técnicos no universitarios.

"La combinación entre necesidades del mercado verde, formación flexible y acreditación oficial representa una oportunidad sin precedentes para personas que muchas veces han quedado fuera del sistema educativo formal. Green at You demuestra que la empleabilidad puede construirse desde la sostenibilidad y la inclusión", explica la gestora de Programas Europeos de Inclusión Sociolaboral de Acción contra el Hambre, Alicia García-Madrid.

La jornada se ha desarrollado en formato mixto (presencial y en streaming ) a través de cuatro bloques de contenido en los que se ha presentado el proyecto, se ha analizado el papel de la empresa privada en la transición verde y digital y se han compartido experiencias reales de formación y emprendimiento en sectores como las energías renovables, la eficiencia energética, la economía circular o la bioeconomía. Por último, se ha profundizado en el uso estratégico de herramientas como las microcredenciales digitales.

En este sentido, el programa 'Green at You' se presenta como el primer proyecto en España que ofrece formación técnica con reconocimiento universitario en una colaboración entre universidad y organizaciones sociales.

Desarrollada en alianza con la Universidad Politécnica de Madrid para garantizar la calidad, empleabilidad y continuidad educativa , esta herramienta facilita la movilidad, el empleo y la mejora profesional de sus participantes.

Para el director de Ingeniería Técnica y Acción Social en Acción contra el Hambre, Luis González, "Green at You ha supuesto un reto y una oportunidad para combinar inclusión sociolaboral e innovación, integrando competencias verdes y digitales".

"En colaboración con la UPM, hemos impulsado una experiencia pionera en España que una formación técnica universitaria y tercer sector, ofreciendo cualificación oficial a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres en sectores típicos masculinizados", ha señalado González.