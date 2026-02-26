Moda-re, la cooperativa de Cáritas que convierte ropa usada en empleo

Trabajadores de la cooperatira Moda Re- seleccionan ropa. - CÁRITAS

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cooperativa de Cáritas Española Moda Re- ha recogido 50,9 millones de kilos de ropa en 2025 --un 6,9% más-- a través de una red de 9.172 contenedores distribuidos por todo el territorio español. Además, 932 personas en situación de vulnerabilidad han encontrado un empleo o accedido a formación a través de esta iniciativa.

Así se desprende de los resultados de Moda Re- correspondientes al año 2025, según los cuales la cooperativa se consolida como la mayor red de venta de ropa de segunda mano del país con 191 puntos de venta.

Según la entidad de Cáritas, estas cifras reflejan la capacidad operativa "de un modelo de economía circular consolidado, fruto de los casi 40 años de experiencia de Cáritas en la recogida y gestión de ropa con fines sociales y solidarios, iniciada en los tradicionales roperos parroquiales". La cooperativa agrupa a 50 empresas de inserción de toda España.

El 57% de la plantilla de Moda re- está integrada por personal de inserción. La cooperativa cerró 2025 con un total de 1.634 puestos de trabajo, de los cuales 932 corresponden a personas en situación de vulnerabilidad que han accedido a una oportunidad laboral dentro del proyecto, lo que supone un crecimiento del 8 % respecto al ejercicio anterior. Además, las mujeres representan el 61 % del personal de inserción.

Desde Moda re- se impulsa a las personas para que, una vez finalizados sus itinerarios de inserción, puedan acceder al mercado laboral normalizado. Por ello, en 2025 se destinaron más de 54.000 horas de formación, un tiempo de preparación transversal, profesionalizada o específica de sus puestos de trabajo que se complementó con más de 34.000 horas de tutoría y acompañamiento.

"Estamos donde se nos necesita, tanto en grandes ciudades como en pequeños municipios, lo que nos permite ofrecer una alternativa de compra responsable a cerca de 19,8 millones de personas. Esto significa que el 40,73 % de la población residente en España tiene una tienda Moda re- en su municipio", ha señalado Noema Paniagua, directora general de la cooperativa.

La cooperativa cerró 2025 con un crecimiento del 2,7% en su red de recogida, alcanzando un total de 9.172 contenedores distribuidos por todo el territorio español, la mayoría de ellos sensorizados para optimizar la eficiencia del servicio.

En línea con esta mejora continua, Moda re- ha reforzado también su capacidad operativa hasta situar su flota en 194 vehículos de recogida. Este avance se acompaña de la implantación de sistemas de conducción eficiente, la incorporación progresiva de vehículos eléctricos y la instalación de bases de recarga propias, consolidando su apuesta por un modelo logístico cada vez más sostenible y energéticamente autónomo.