Un 30% de la agricultura de Almería cuenta con sensores para optimizar el uso de agua y fertilizantes

En el centro, el consejero andaluz de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco. - EUROPA PRESS - MARIAN LEÓN

ALMERÍA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado que la provincia de Almería se sitúa como "referente" en digitalización agrícola en España y Europa tras haber logrado importantes avances en la materia en los últimos años, entre ellos, que el 30 por ciento de la agricultura almeriense ya cuente con sensores y sistemas de monitorización que ayudan a optimizar el uso de agua y fertilizantes, reduciendo costes e impacto ambiental.

Así lo ha indicado el consejero durante un almuerzo informativo organizado este viernes por 'La Voz de Almería', donde ha valorado que esta provincia va "un paso por delante" en materia de digitalización. "Bajo 32.000 hectáreas de plástico, el modelo agrícola ha hecho de los invernaderos auténticos laboratorios en los que la tecnología y la tecnificación regeneran riqueza", ha apuntado.

Según ha precisado en una nota, el 30 por ciento de la agricultura almeriense utiliza ya herramientas de digitalización en manipulación y empaquetado de productos y el 15 por ciento usa el riego automatizado e inteligente que ajusta el agua a las necesidades reales de los cultivos.

Un diez por ciento cuenta con plataformas y software de gestión agrícola que permiten gestionar datos de producción, trazabilidad, costes y planificación, y un 80 por ciento recibe formación para aprovechar mejor las herramientas digitales disponibles a través cursos que ayudan a cerrar la brecha digital.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La inteligencia artificial y el análisis de los datos se está introduciendo también en la agricultura almeriense para predecir necesidades de cultivos o alertas de plagas. La robótica se está desarrollando a gran velocidad en centrales hortofrutícolas, mientras que en los invernaderos se está proyectando como próxima fase de la innovación agrícola almeriense".

Ha explicado que su Consejería ha incluido la innovación y la digitalización en todas sus estrategias sectoriales, lo que significa que cada sector cuenta con un plan específico para impulsar la adopción de nuevas tecnologías y mejorar su productividad. "Por ejemplo, el Plan Estratégico de Frutas y Hortalizas de Invernadero de Andalucía, tan importante para la provincia de Almería, dispone de diferentes medidas de transformación digital en las que se están trabajando", han explicado.

Algunas de ellas se enmarcan en el proyecto 'Andalucía Agrotech digital innovation Hub', que lidera el Gobierno andaluz y que posiciona a la comunidad autónoma como referente europeo. Se trata de un proyecto que acompaña al sector en su incorporación y adaptación a las nuevas tecnologías.

Con una inversión de 9,5 millones de euros a través de Fondos Feder entre 2023 y 2027, ofrece asesoramiento gratuito para evaluar la viabilidad de las diferentes soluciones tecnológicas; fomenta la colaboración entre empresas, startups y otros actores del ecosistema de innovación digital para 'comprobar' en el terreno el éxito de estas tecnologías digitales; forma a los profesionales del campo en nuevas tecnologías, y apoya a los productores y empresarios en la búsqueda de financiación.

"Con Andalucía Agrotech hemos apoyado ya a 500 pymes andaluzas a través de 200 servicios llegando a alcanzar los 1.800 usuarios, lo que supera las expectativas iniciales", ha señalado el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, quien también se ha referido a otra iniciativa que también va en la línea de apostar por tecnología 4.0 vinculada a la agricultura al señalar el futuro edificio Smart Green Cube que se abrirá en el Parque de Científico-Tecnológico de Almería (PITA).

'AGRICULTURA DE DATOS'

Otro proyecto en el que participa la Junta, en este caso a nivel europeo, es el denominado 'Agricultura de Datos' y que reúne a 56 organizaciones de 24 países europeos. Este proyecto comenzó su andadura el pasado mes de octubre y con un fondo de más de 100 millones de euros busca impulsar el uso de datos para transformar el sistema agroalimentario a través de soluciones digitales avanzadas.

También en materia de nuevas tecnologías, Fernández-Pacheco ha mencionado dos iniciativas "con muy buena acogida" en la provincia de Almería. Por un lado, el proyecto Demofarm, impulsado por la Junta de Andalucía, y que organiza jornadas demostrativas en explotaciones agrarias colaboradoras --una de ellas en Níjar--, donde se exponen y presentan a los agricultores las nuevas tecnologías.

Por otro lado, la Consejería ha lanzado una última convocatoria de ayudas a los Grupos Operativos de Innovación, por 18 millones de euros, cuyo plazo sigue abierto hasta el próximo 6 de febrero. En las dos últimas convocatorias se han ejecutado 16 proyectos almerienses.