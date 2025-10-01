Casi 500 expertos acuden a las III Jornadas del Foro Andaluz de InmunoPrevención en Infecciones Respiratorias

ALMERÍA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Consumo, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y en colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), ha organizado las III Jornadas del Foro Andaluz de InmunoPrevención en Infecciones Respiratorias (Faipir). El encuentro, celebrado en formato mixto (presencial y virtual), ha reunido a más de 450 expertos con el objetivo de presentar las principales medidas y avances en la prevención de infecciones respiratorias de cara a la próxima temporada invernal.

Profesionales de los servicios centrales de la Consejería y del Servicio Andaluz de Salud, representantes de sociedades científicas, gestores sanitarios, personal asistencial y pacientes han participado en este foro de diálogo y actualización. Durante las jornadas se han dado a conocer las estrategias preventivas que conformarán la campaña de vacunación e inmunización estacional 2025-2026, tal y como ha informado la Junta en una nota oficial.

En Andalucía, desde el 22 de septiembre, se ha iniciado la prevención de la bronquiolitis por virus respiratorio sincitial (VRS) mediante la administración del anticuerpo nirsevimab en todos los menores de seis meses.

La vacunación antigripal infantil de la campaña 2025-2026 comenzó el 30 de septiembre y cubrirá a todos los niños de entre seis y 59 meses. Los menores de tres y cuatro años recibirán la vacuna intranasal en los colegios, siguiendo la estrategia de campañas anteriores. A partir del 6 de octubre comenzará la vacunación de los adultos, de forma escalonada.

Durante las jornadas, se han presentado las decisiones técnicas y logísticas que se incorporarán en la próxima campaña estacional y se han mostrado buenas prácticas desarrolladas con éxito en vacunación de profesionales, escolares y adultos.

Además, se ha abordado la epidemiología actual de las cuatro infecciones inmunoprevenibles más relevantes en Andalucía durante la temporada invernal: VRS, gripe, neumococo y Covid-19, así como el impacto de las medidas preventivas instauradas.

Las III Jornadas Faipir refuerzan el compromiso de Andalucía con la prevención de las infecciones respiratorias, integrando evidencia científica, experiencias exitosas y coordinación entre profesionales y administraciones sanitarias, en línea con los objetivos de salud pública y la protección de la infancia, la población adulta y los colectivos más vulnerables durante la temporada invernal.