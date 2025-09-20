El consejero de Agricultura asiste al acto de celebración del 105 aniversario de La Legión en Almería

Acto de celebración del 105 aniversario de La Legión en Almería. - MARIAN LEON-EUROPA PRESS

ALMERÍA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández- Pacheco, ha asistido este sábado, 20 de septiembre, en el campamento de Viator al acto de celebración del aniversario fundacional de La Legión Española, en la provincia de Almería.

Precisamente, según ha detallado la Junta en una nota de prensa, el titular del ramo es legionario de honor, un reconocimiento personal que ostenta desde 2018. Fernández-Pacheco ha asistido a la parada militar realizada en la Base 'Álvarez de Sotomayor' donde, bajo el mando del general jefe de la Brigada Rey Alfonso XIII, II de La Legión, José Agustín Carrera, han participado cientos de militares.

Este acto se enmarca en los actos conmemorativos del 105 aniversario de la Legión Española, fecha que celebra el alistamiento del primer legionario.